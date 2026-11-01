韓職／季後賽連46場滿場創紀錄！金倒永熄火起亞虎出局 三星獅將對決KT巫師

韓國職棒季後賽三星獅與起亞虎今天在大邱球場進行季後挑戰賽生死第5戰，最終三星獅以6比1拿下勝利，取得韓國大賽門票，將要挑戰例行賽龍頭KT巫師。

韓國職棒聯盟（KBO）宣布，這場比賽23550張門票再度全數售罄，也讓季後賽連續滿場紀錄推進至46場，持續展現韓國職棒的超高人氣。

韓職近年票房屢創佳績，本季例行賽累計觀眾人數達到1277萬551人，刷新聯盟歷史最高紀錄。這股熱潮延續至季後賽，自2023年韓國大賽首戰開始，韓職季後賽至今已經連續46場比賽滿場，其中季後挑戰賽更累積連續14場完售，今年季後賽累計進場人數也達到19萬3550人。

三星獅與起亞虎在這次5戰3勝制的季後挑戰賽中打得難分難解，前4場各拿下2勝，必須透過最終第5戰決定晉級球隊。系列賽首戰由起亞虎以5：1取得勝利，三星獅隨後展開反擊，第2戰以8：3扳平戰局，第3戰再以6：4勝出，取得2勝1敗的聽牌優勢。不過起亞虎在第4戰以4：2獲勝，成功將系列賽逼進最終決戰。

三星獅3勝2敗淘汰了起亞虎，挺進總冠軍賽。圖截自影片

三星獅今天靠著洋投胡拉多（Ariel Jurado）先發7局僅失1分的優質表現，加上金智燦單場3安打、3打點，最終拿下勝利。胡拉多繼第2戰的強勢表現後，再度成功壓制起亞虎打線，成為球隊挺進決賽的重要功臣之一。

整個例行賽轟出45發全壘打的起亞虎超級強打金倒永，沒想到在關鍵第5戰罕見陷入低潮，全場4打數沒有安打，寫下今年季後賽首次未能靠自身打擊或保送上壘的紀錄。

金倒永本季從例行賽一路火燙到季後賽，尤其在對LG雙子的系列賽中，3場比賽繳出打擊率.333，貢獻3支全壘打、8分打點。其中第3戰在蠶室球場轟出中外野方向、飛行距離達145公尺的滿貫砲，更創下韓職季後賽史上最遠全壘打紀錄，最終獲選MVP。

進入對三星獅的挑戰賽，金倒永依舊維持絕佳手感，前4戰16打數敲出7支安打，打擊率高達.438，另有1轟、1打點、5得分、1盜壘及3次四死球。如果能在第5戰再次建功，甚至有機會再拿下另一座系列賽MVP。

沒想到最重要的生死戰，金倒永卻未能延續火力，賽季遺憾宣告結束。