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日職／陳睦衡談初登板心態「少了一點東西」 升格學長出借房間和電動

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
3名旅日球員加入亞冠賽集訓，陳睦衡（左起）、陽柏翔、徐翔聖。圖／中華職棒提供
3名旅日球員加入亞冠賽集訓，陳睦衡（左起）、陽柏翔、徐翔聖。圖／中華職棒提供

效力於歐力士隊的20歲旅日投手陳睦衡，今年9月底迎接生涯一軍初登板，僅管遭到震撼教育，但也讓他因此經驗值大增，而雖僅完成旅日第二個球季，陳睦衡今年季後也升格「學長」，照顧兩名來自台灣的學弟，「我房間變他們房間。」

陳睦衡在2024年季後加盟歐力士，今年7月底被升為支配下選手，並在9月25日等到生涯初登板的機會，面對今年日本大賽完成二連霸的強權軟銀隊，僅投0.2局失6分（1分自責分），吞下苦澀的首敗。 

陳睦衡透露，原本初登板的對手不是軟銀，「後來知道是要對他們，往好處想，第一場就對最強球隊，可以知道自己還差多少，不好也不壞。」回憶初登板的情景，他坦言很緊張，以結果來看，他也自認心態上「少了一點東西」，但從那次的經驗裡讓自己有所收穫。

結束今年球季後，陳睦衡入選亞冠賽中華隊集訓名單，有機會在11月12日至15日舉行的賽事，首度在東京巨蛋登板，他坦言很期待，也希望有機會能對決日本隊，尤其點名想對決軟銀強打、今年日本大賽MVP正木智也，「他真的很厲害，也帥帥的，上次對軟銀沒對到他，想要補回來。」

陳睦衡是歐力士隊史第4位台灣球員，今年季後則有兩名學弟張乙安、許宸緯加入當隊友，兩人日前也已加入歐力士秋訓，20歲的陳睦衡成為學長，帶學弟認識環境、解答疑問，還把電動也和學弟們共享。

談起兩名學弟，陳睦衡笑說：「滿可愛的，就是學弟的樣子。」秋訓期間，兩名學弟在宿舍都出沒在他的房間，「我的房間變成他們的房間，他們都來打我的電動。」好學長還特地為了學弟，下載了自己沒在玩的電動。

陳睦衡 日職 學長

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