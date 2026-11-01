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亞冠賽／挨強襲球無礙 徐翔聖現身開訓想再次對決日本隊

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台日混血投手徐翔聖。報系資料照
台日混血投手徐翔聖。報系資料照

效力於日職養樂多燕子隊的台日混血投手徐翔聖，繼今年亞運後，如今再入選亞冠賽集訓名單，他也盼能持續藉由國際賽的歷練，幫助自己爭取能在一軍表現的機會。

年僅20歲的投手徐翔聖，去年首度披上中華隊戰袍參與經典賽資格賽，今年則是入選亞運，再被選進這次亞冠賽集訓名單中，他說：「很開心有辦法幫國家隊打拚，希望這次可以拿到很好的成績。」

徐翔聖日前參與鳳凰聯盟時，被強襲球擊中右腳踝，當下痛到倒地退場，好在沒有影響亞冠賽參賽，今天他現身亞冠賽開訓，透露自己目前傷勢「完全沒問題」，雖當下一度擔心影響後續比賽，但經過檢查後，確認沒有傷及骨頭，沒有太大影響。

這次亞冠賽的機會，也讓徐翔聖有機會和國中同學、目前同在日職打拚的歐力士隊投手陳睦珩再次當隊友，同樣入選集訓名單的味全龍隊野手劉俊緯則是他的國中學長，都有機會在這次亞冠再續前緣。

徐翔聖今年亞運先發出戰由社會人組成的日本隊，這次亞冠賽，他也期望能再次對日本隊登板，這次由日職年輕好手組成的陣容，也有他在養樂多的隊友，徐翔聖點名和自己同年選秀入隊的投手松本健吾，「希望他可以投我們。」

至於最想對決的打者，徐翔聖則是希望能碰上軟銀隊強打外野手、今年日本大賽MVP正木智也。

徐翔聖近兩年歷經國際賽洗禮，他說：「能體驗這種大場面，累積面對壓力的應對方式，對自己都有幫助。」他也期望自己再提升球速和續航力，爭取明年在一軍出賽的機會，「想辦法在一軍待比較長的時間。」

亞冠賽 徐翔聖 日本隊

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