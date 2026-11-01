中職／接連告別台韓經紀公司 啦啦隊女神李雅英未來動向曝光

中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台發展後憑藉甜美外型與活潑搞怪的個性累積大批粉絲，近年更積極拓展演藝事業。不過，她近期經紀合作關係接連出現變動，繼9月宣布結束與韓國經紀公司的合作後，10月31日再度證實與台灣經紀公司「一選台灣娛樂有限公司」正式分道揚鑣。短短1個多月接連傳出經紀異動，也讓外界關注她未來是否持續留在台灣發展。

李雅英的韓國經紀公司「ONEPICKent」今年9月23日宣布雙方結束合作，消息曝光後一度引發粉絲擔憂。當時台灣經紀公司「一選娛樂」隨即發表聲明澄清，指出李雅英與韓方的合作合約其實早在2025年8月就已屆滿，自同年9月起，她在台灣的演藝經紀業務便由一選娛樂全權負責，強調在台工作及商業合作均正常進行，不受韓方合作結束影響。

未料事隔約1個多月，李雅英與台灣經紀公司的合作也正式畫下句點。根據最新聲明，雙方已於2026年10月31日結束經紀合作關係，未來不再由一選娛樂負責李雅英的相關演藝經紀事務。

對於這段合作歷程，李雅英特別向過去共同努力的工作夥伴表達感謝，也感謝台灣粉絲長期以來的支持與陪伴。儘管經紀合作告一段落，她仍期待未來能夠嘗試更多不同領域，以嶄新面貌與大家見面，持續帶來精彩的演出與作品。

隨著台韓兩地的經紀合作相繼結束，李雅英目前的對外聯繫方式也有所調整。現階段負責協助她處理公關事務的代理窗口，已針對外界關切發表說明。

代理窗口表示：「目前本人僅受李雅英本人委託，擔任其暫時性公關代理窗口，負責李雅英個人相關之公關聯繫、媒體溝通及新聞資訊傳達等事務。」

李雅英(中)魅力破表。圖／寬寬整合提供

對方也強調，所有對外發布的聲明，都以李雅英本人的立場及授權範圍為準。至於下一階段的經紀合作與工作規劃，目前仍在進行相關準備，待正式確認後，才會統一向外界公布。

李雅英自2023年底來台發展，陸續活躍於籃球與棒球應援舞台，並於2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。她不僅擁有亮眼外型，私下親切自然、充滿反差感的個性，也讓她迅速打開知名度，成為台灣極具人氣的韓籍啦啦隊成員之一。

除了球場應援工作，李雅英近年也積極跨足演藝領域，參與品牌代言、綜藝節目及音樂作品等活動，逐漸將事業版圖從啦啦隊延伸至其他舞台。

如今李雅英接連結束韓國與台灣經紀合作，是否會另覓新公司、改採其他合作模式，甚至未來是否持續深耕台灣市場，都成為粉絲關注焦點。

不過，截至目前為止，李雅英尚未公布新經紀公司的歸屬，也沒有正式宣布未來工作方向。經紀合作關係的異動，並不代表她已決定離開台灣或退出啦啦隊，相關安排仍須等待後續確認。