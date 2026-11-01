亞冠賽／太活潑「吵」到大家都來認識 陽柏翔想在東京巨蛋轟隊友

中華隊今年亞冠賽33人集訓名單選進3名旅日球員，效力於樂天金鷲隊的內野手陽柏翔也是唯一的旅外野手，昨天報到後就迅速成為團隊中的開心果，「吵」到頻頻被隊友們點名。

陽柏翔今年披上中華隊戰袍參與9月名古屋亞運，如今又被選進亞冠賽集訓名單中，雖然昨天球隊報到日，陣中他熟識的球員不多，但今天開訓第一天，陽柏翔就迅速和隊友們打成一片。

陽柏翔直呼，都是隊友們主動來認識他，「他們都說我很吵，叫我安靜一點。」他外向活潑的個性，也被這次中華隊隊長郭天信點名是「第一個要拉攏的對象。」

只是郭天信甚至還沒找上他，陽柏翔就自己分配好工作，「他（郭天信）負責外野，我是內野，捕手是張翔，我自己分配的，因為內野好像也沒有很活潑的，只有我。」除了要當帶氣氛的角色，他也要用實力爭取上場機會，陽柏翔說：「我要靠我的努力，取得教練團的認可。」

有過今年亞運的經驗，陽柏翔自認這次參與亞冠賽，更知道該用什麼樣的心情打國家隊，屆時也有望與自己在樂天金鷲隊的隊友交手，陽柏翔目標在東京巨蛋開轟，他說：「想打全壘打，打九谷瑠。」

樂天金鷲2024年選秀首輪指名、與陽柏翔同梯加入金鷲隊的游擊手宗山壘，也入選今年亞冠賽日本隊。陽柏翔說：「我有跟他說，如果你守游擊，我要往那邊打，用我的腳程跑出安打。」宗山壘要他屆時記得打招呼，陽柏翔還傲嬌回應「不要」。