快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／太活潑「吵」到大家都來認識 陽柏翔想在東京巨蛋轟隊友

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
3名旅日球員加入亞冠賽集訓，陳睦衡（左起）、陽柏翔、徐翔聖。圖／中華職棒提供
3名旅日球員加入亞冠賽集訓，陳睦衡（左起）、陽柏翔、徐翔聖。圖／中華職棒提供

中華隊今年亞冠賽33人集訓名單選進3名旅日球員，效力於樂天金鷲隊的內野手陽柏翔也是唯一的旅外野手，昨天報到後就迅速成為團隊中的開心果，「吵」到頻頻被隊友們點名。

陽柏翔今年披上中華隊戰袍參與9月名古屋亞運，如今又被選進亞冠賽集訓名單中，雖然昨天球隊報到日，陣中他熟識的球員不多，但今天開訓第一天，陽柏翔就迅速和隊友們打成一片。

陽柏翔直呼，都是隊友們主動來認識他，「他們都說我很吵，叫我安靜一點。」他外向活潑的個性，也被這次中華隊隊長郭天信點名是「第一個要拉攏的對象。」

只是郭天信甚至還沒找上他，陽柏翔就自己分配好工作，「他（郭天信）負責外野，我是內野，捕手是張翔，我自己分配的，因為內野好像也沒有很活潑的，只有我。」除了要當帶氣氛的角色，他也要用實力爭取上場機會，陽柏翔說：「我要靠我的努力，取得教練團的認可。」

有過今年亞運的經驗，陽柏翔自認這次參與亞冠賽，更知道該用什麼樣的心情打國家隊，屆時也有望與自己在樂天金鷲隊的隊友交手，陽柏翔目標在東京巨蛋開轟，他說：「想打全壘打，打九谷瑠。」

樂天金鷲2024年選秀首輪指名、與陽柏翔同梯加入金鷲隊的游擊手宗山壘，也入選今年亞冠賽日本隊。陽柏翔說：「我有跟他說，如果你守游擊，我要往那邊打，用我的腳程跑出安打。」宗山壘要他屆時記得打招呼，陽柏翔還傲嬌回應「不要」。

陽柏翔 亞冠賽 東京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／郭天信接隊長盼擦出新火花 「第一個要拉攏陽柏翔」

亞冠賽／中華隊今開訓郭天信接隊長 張誠恩、董子恩遞補入列

日職／甲斐拓也坦言待二軍不甘心 被交易至樂天與3台將當隊友

黑豹旗／大溪再出強打游擊 黃睿謙想向陳柏凱證明「能打比他更好」

相關新聞

中職／曾身價破億林益全竟爆債務糾紛？原經紀公司：結束合約沒聯繫

前中職好手林益全疑傳債務糾紛，遭網友公開追討並點名其妻；目前尚無法院資料確認，相關債務問題後續仍待釐清。

中職／曾峻岳有望前往芝加哥？ 當地媒體：小熊需要補強牛棚

曾峻岳季後申請FA，芝加哥媒體指出小熊牛棚不穩，可能以附春訓邀請的小聯盟合約網羅。

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

韓華鷹台灣投手王彥程返台過萬聖節，穿簽名球衣逛東區，網友笑稱是最真實裝扮，並引發網友熱議。

日職／陳睦衡談初登板心態「少了一點東西」 升格學長出借房間和電動

效力於歐力士隊的20歲旅日投手陳睦衡，今年9月底迎接生涯一軍初登板，僅管遭到震撼教育，但也讓他因此經驗值大增，而雖僅完成旅日第二個球季，陳睦衡今年季後也升格「學長」，照顧兩名來自台灣的學弟，「我房間變他們房間。」

中職／接連告別台韓經紀公司 啦啦隊女神李雅英未來動向曝光

中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台發展後憑藉甜美外型與活潑搞怪的個性累積大批粉絲，近年更積極拓展演藝事業。不過，她近期經紀合作關係接連出現變動，繼9月宣布結束與韓國經紀公司的合作後，10月31日再度證實與台灣經紀公司「一選台灣娛樂有限公司」正式分道揚鑣。短短1個多月接連傳出經紀異動，也讓外界關注她未來是否持續留在台灣發展。

亞冠賽／挨強襲球無礙 徐翔聖現身開訓想再次對決日本隊

效力於日職養樂多燕子隊的台日混血投手徐翔聖，繼今年亞運後，如今再入選亞冠賽集訓名單，他也盼能持續藉由國際賽的歷練，幫助自己爭取能在一軍表現的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。