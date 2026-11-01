亞冠賽／郭天信接隊長盼擦出新火花 「第一個要拉攏陽柏翔」

中華隊參與2026第三屆亞冠賽，今天在新莊棒球場展開集訓，26歲外野手郭天信以外野手身分入選，被總教練高志綱指派為隊長，是郭天信自高中後再次擔任隊長一職，他也點名還比他更吵的內野手陽柏翔，「他是我第一個要拉攏的對象。」

台灣大賽上周落幕，亞冠賽備戰今天展開，郭天信連續兩屆參賽，這次成了陣中超齡入選的「學長」，他笑說：「一來就覺得我好老。」但也認為與這些年輕隊友們相處，將是新的體驗，「希望磨合之後，可以有新的火花。」

郭天信透露，在球季尾聲一場與統一獅隊的賽事，高志綱親自詢問他的參賽意願， 他也一口答應，「自己本身滿想打的，想說休賽季很無聊，有球就想要打，因為真的很喜歡打棒球。」

郭天信加入後，成為高志綱心中最適任隊長的人選，高志綱表示：「因為他上一屆亞冠賽也有參與，加上今年表現也非常好，他在自己的母隊也把隊友間的協調、溝通、領導都做得非常好所以這一次在隊長的考量，第一個想到的就是天信。」

高志綱期待郭天信能把自己在母隊呈現出的領袖魅力，帶到這次亞冠賽帶領年輕球員，將團隊凝聚起來。

郭天信承擔起這責任，也在今天開訓第一天就找上國家隊的心理老師，討論如何讓團隊更好，「有跟心理老師討論一下，希望能夠讓大家都知道自己的角色，想辦法讓他們的心態是健康的。」

郭天信透露，在2023年經典賽時，他就從旁觀察隊長陳傑憲與隊友的相處模式，看看學長怎麼跟大家互動。如今自己接下隊長，他也認為，亞冠賽就跟台灣大賽一樣是短期賽事，「短期比賽氛圍很重要，要讓隊友開心、有信心去比賽。」

郭天信自認自己很吵，這次陣中卻還出現另一名更吵的角色，旅日內野手陽柏翔才剛報到就被眾多亞冠新隊友貼上「很吵」的標籤，快速和大家打成一片，郭天信說：「他應該是個快樂份子，也是我第一個要拉攏的對象。」