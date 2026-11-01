亞冠賽／中華隊今開訓郭天信接隊長 張誠恩、董子恩遞補入列

備戰2026亞冠賽，中華隊今天在新莊棒球場開訓，33人集訓名單更換2名球員，投手張誠恩、野手董子恩加入，另有4名選手告假，共29名球員出席開訓，外卡入選的郭天信擔任隊長。

今年亞冠賽將在11月12日至15日於東京巨蛋舉行，由高志綱領軍出征。中華隊今天展開集訓，原先公布的33人集訓名單，左投林詔恩、外野手孔念恩因傷退出，補進台鋼雄鷹後援投手張誠恩，以及以外野手身分遞補的富邦悍將董子恩，預計在周末兩場熱身賽結束後決選出最終28人名單。

中華隊總教練高志綱指出，林詔恩及鍾允華因今年投球局數已達標，獅隊季後安排兩人進行身體檢查，其中林詔恩因身體有些狀況，教練團與本人溝通後，決定讓他今年關機備戰明年球季，因此退出亞冠賽；鍾允華則是身體狀況無虞，也很有意願參賽。至於富邦悍將外野手孔念恩因手腕傷勢，連兩屆錯過參加機會。

集訓名單中的味全龍隊野手曾聖安、劉俊緯，目前正參與軟銀隊秋訓，若入選將直接赴東京與中華隊會合；樂天桃猿隊內野手馬傑森則是因參與樂天金鷲隊秋訓，今缺席開訓，明天返台參與頒獎典禮，預計後天加入亞冠賽集訓。

高志綱首度接下國家隊兵符，對於這批年輕球員組成的隊伍，他說：「因為年輕，所以選手更有活力和拚勁，期待這些選手在比賽過程中好好展現出來，也要表現出想要贏球的態度，也有跟選手聊到，希望他們不要有顧忌，在場上好好發揮。」