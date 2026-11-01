日職／火腿王牌伊藤大海將挑戰大聯盟！隊史第七位

北海道日本火腿隊今日宣布，同意伊藤大海投手透過入札制度挑戰大聯盟。這也是日本火腿隊繼2023年的上澤直之以來，隊史第7位使用該制度的球員。本賽季伊藤大海26場先發，完成172.2局，繳出10勝10敗、防禦率3.18的成績。

火腿與伊藤經歷許多討論，於本日正式做出決定，正式決定讓伊藤挑戰夢想。伊藤大海在24、25賽季曾連續兩年榮登太平洋聯盟勝投王，更在2025年獲得頒發給兩聯盟最活躍先發完投投手的「澤村賞」，成為繼2007年達比修有以來，隊史第2位獲此殊榮的球員。

據美國媒體報導伊藤大海預計獲得2年總額2200萬美元的合約，然而報導也有指出，伊藤的直球球速落在92至93英里，且反映整體投球中打者揮空比例僅有10.7％，這極有可能影響他們在大聯盟的壓制力。