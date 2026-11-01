中職／曾身價破億林益全竟爆債務糾紛？原經紀公司：結束合約沒聯繫

前中職好手林益全疑似傳出債務糾紛，近日遭到網友在社群公開追討債務，提及林益全及其妻子，要求回應債務問題，更表示：若在中國無法處理，可請在台親人協助處理。雖然目前尚無法院資料確認，相關問題將有待之後釐清。

林益全在中職生涯曾效力興農牛、義大犀牛、富邦悍將、統一獅，生涯2013支安打是中職史上第3多、累積210轟、生涯打擊率.332，離開中職後林益全前往中國發展，效力上海正大龍，當時的月薪仍有4萬元人民幣，離開球隊後，林益全將重心轉往棒球教學。

原經紀公司海爾斯表示：雙方早在今年初就已結束合作，當時已表明不會再以球員身分繼續棒球生涯，因此雙方決定終止合作，此後也沒有再聯繫，對他後續的工作並不了解。與經紀公司合作期間，也未有異常。