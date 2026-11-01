中職／曾峻岳有望前往芝加哥？ 當地媒體：小熊需要補強牛棚

富邦悍將球星曾峻岳，在本季賽後提出FA申請，近期據傳有大聯盟球隊願意簽下附帶春訓邀請的小聯盟合約來網羅曾峻岳，根據芝加哥媒體《ChiCitySports》報導指出：小熊隊後援投手群表現起伏不定，特別在守護者方面遲遲沒有合適的人選，對小熊來說，補強曾峻岳是補足這項缺口低成本的賭注。

曾峻岳本季51.1局的投球中送出65次三振且僅出現13次保送，防禦率1.58，美國媒體也報導，曾峻岳在經典賽的也展現他的壓制力，顯示面對各國菁英時依舊能繳出穩定的表現。

在小熊隊將面臨哈普（Ian Happ）、鈴木誠也等人進入自由市場的可能，雖然届時會有龐大的薪資空間被釋放出來，但小熊隊同時也必須大手筆砸錢，來填補左外野、右外野和捕手位置的空缺。因此美媒表示，簽下曾峻岳對小熊來說，或許是一筆低成本、高報酬的投資。