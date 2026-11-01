快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／曾峻岳有望前往芝加哥？ 當地媒體：小熊需要補強牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
曾峻岳季後申請FA，芝加哥媒體指出小熊牛棚不穩，可能以附春訓邀請的小聯盟合約網羅。圖／富邦悍將隊提供
曾峻岳季後申請FA，芝加哥媒體指出小熊牛棚不穩，可能以附春訓邀請的小聯盟合約網羅。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將球星曾峻岳，在本季賽後提出FA申請，近期據傳有大聯盟球隊願意簽下附帶春訓邀請的小聯盟合約來網羅曾峻岳，根據芝加哥媒體《ChiCitySports》報導指出：小熊隊後援投手群表現起伏不定，特別在守護者方面遲遲沒有合適的人選，對小熊來說，補強曾峻岳是補足這項缺口低成本的賭注。

曾峻岳本季51.1局的投球中送出65次三振且僅出現13次保送，防禦率1.58，美國媒體也報導，曾峻岳在經典賽的也展現他的壓制力，顯示面對各國菁英時依舊能繳出穩定的表現。

在小熊隊將面臨哈普（Ian Happ）、鈴木誠也等人進入自由市場的可能，雖然届時會有龐大的薪資空間被釋放出來，但小熊隊同時也必須大手筆砸錢，來填補左外野、右外野和捕手位置的空缺。因此美媒表示，簽下曾峻岳對小熊來說，或許是一筆低成本、高報酬的投資。 

小熊 曾峻岳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／詹姆斯、安比德一起休沒關係 76人第四節海嘯攻勢逆轉黃蜂

本季組成四位超級球星豪華陣容的76人隊，今天其中兩位主將「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和禁區大將安比德（Joel Embiid）一同休息，面對黃蜂隊最多陷入13分落後，但在馬克西（Tyrese Maxey）38分領軍下，第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲，最終反以109：104奪下開季客場3連勝。

中職／曾峻岳有望前往芝加哥？ 當地媒體：小熊需要補強牛棚

曾峻岳季後申請FA，芝加哥媒體指出小熊牛棚不穩，可能以附春訓邀請的小聯盟合約網羅。

MLB／釀酒人打造史上最狂火球軍團！世界大賽均速157.1公里 破道奇紀錄

釀酒人投手群世界大賽直球均速達97.6哩，創2008年追蹤系統啟用來最快紀錄。

NBA／釀酒人到場助陣也沒用！雙塔轟52分 騎士單節48分打爆公鹿

剛奪下世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人隊成員今天特別到場觀戰公鹿和騎士的比賽，包括喬里歐（Jackson Chourio）、普拉特（Cooper Pratt）、梅伊（Dustin May）、桑撒提拉（Antonio Senzatela）以及總經理阿諾德（Matt Arnold）等，然而卻沒有將贏球喜悅帶給主場球隊。

NBA／鵜鶘變陣喜迎2連勝！老鷹三分球46投僅8中 近5戰苦吞4敗

紐奧良鵜鶘開季苦吞4連敗後，如今逐漸找回奪勝節奏。今天主場迎戰老鷹，靠著比伊（Saddiq Bey）替補攻下全隊最高25分，加上費爾斯（Jeremiah Fears）貢獻20分，鵜鶘全場最多領先28分，最終以121：99大勝對手，收下2連勝。

足球／球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：姆巴佩事情已告一段落

國際知名法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）近期因「中國獨裁者」梗圖發言遭到大陸官方、民間反彈，外界關注這場輿論風波如何落幕。路透報導，皇家馬德里主教練何塞．穆里尼奧（José Mourinho）31日稱，認為事情已經告一段落。而近三日，大陸官媒、網路也未有更多相關批評聲浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。