【即時短評】龍隊封王 魏董失言該批、獵巫公審真有必要？

味全龍奪得中華職棒37年總冠軍，原本應是球員與球迷共享榮耀的時刻，卻因集團「二董」魏應交在慶功會上的一句「給兄弟一點機會、一點希望」形容系列賽的曲折過程，以及感謝葉君璋總教練在總冠軍賽過程中「精心策劃」，引發外界質疑味全龍刻意「操作勝負」。

魏應交容或失言，但從一句不恰當的得獎感言，竟衍生出操弄勝負的指控，乃至鋪天蓋地的撻伐，所反映的恐怕不只是企業老闆的口無遮攔，更是當今社會民粹獵巫、動輒公審的集體病灶。該批判的不是外界對其措辭提出疑問，而是把一種可能的負面解讀，直接當成講者的本意。

檢視魏應交的完整談話，他緊接著提到，希望未來龍象大戰更加精采，吸引更多龍迷、象迷進場，並談及大巨蛋四萬人的觀賽盛況。確實，其言論容易產生輕視對手的效果，何況中信兄弟確實憑藉球員的努力贏得兩場比賽，但畢竟「說話不夠尊重對手」與「承認刻意操弄勝負」是不同層次的事。且從前後文看來，他顯然是以企業經營者的角度，將系列賽的戲劇性發展，連結到職棒市場與球迷熱情。所謂「給兄弟一點希望」，聽來雖令對手及其球迷刺耳，也欠缺對對手的尊重，卻不能因此即與其背後存在操控比賽的意圖或事實畫上等號。

在情緒主導的輿論場域，最容易遭到犧牲的，往往就是語境與事實。當「給兄弟一點機會」被直接等同於操作比賽勝負，「精心策劃」被解讀為想要在主場多賺點票房收入，所以總教練刻意策劃「輕鬆打」以便「延後封王」，一段原本可能只是自鳴得意的董座慶功誑語，即輕易被上綱成動搖職棒誠信的重大罪證。這種先設定最惡劣動機、再據以發動撻伐的邏輯，與其說是維護職棒尊嚴，不如說更接近民粹式的道德審判。

台灣職棒曾經飽受假球事件摧殘，球迷格外敏感確實情有可原；但球員在場上奮力拚戰的事實，絕不能因企業老闆一句失當言詞，即遭到無端懷疑。倘若為了捍衛比賽公平，反而以缺乏證據的指控否定比賽公正，豈非本末倒置？

味全龍球團事後雖代替魏應交致歉、承認言詞失當，卻在聲明中稱魏應交的發言爭議是「在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容」，無疑畫蛇添足、火上加油，這樣的危機處理如何能平息廣大球迷的怒火？但另一方面，批評與究責亦須符合事實；不能因講者背負企業過往造成的「社會觀感」和社會大眾存在的刻板印象，就把所有負面想像一股腦加諸其身，更不應以群眾情緒的強度，取代是非判斷的標準。

當社會對失言的容忍度愈來愈低，對講者動機的惡意揣測卻愈來愈高，公共討論遂從辨明是非走向集體尋找可以撻伐的對象；這種輿論文化不僅無助於釐清事實，也易淪為從眾的憤怒競賽。成熟的公共社會文化最該避免的，是以維護正義之名輸掉理性與寬容，這遠比球賽的勝負更令人扼腕。