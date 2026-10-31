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棒球／冬盟大學明星隊名單出爐 大專體總會長邱炳坤放眼2029世大運

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大學明星隊成軍參加冬盟。圖／大專體總提供
大學明星隊成軍參加冬盟。圖／大專體總提供

2026亞洲冬季聯盟將在11月14日至12月6日進行，今年參賽隊伍首度納入大學明星隊，由大專棒球聯賽（UBL）公開一級各校菁英組成，上學年度UBL冠軍隊台北市大總教練王宜民領軍，率領30名選手參賽。

大專體總首度組成大學明星隊參與冬盟，由公開一級16隊學校教練提出推薦球員名單，再從中篩選50人進行測試，最後選出30位好手代表，投入即將開打的冬季聯盟賽事。

大學明星隊教練團由上學年UBL率台北市大封王的王宜民領軍，台灣體大林宗毅擔任首席兼打擊教練，台東大學謝承勳為投手教練、南華大學蔡仲南接手牛棚教練，另外，崑山大學王登奎為守備教練、國立體大林衛宣則是體能兼跑壘教練，集各校教頭合組智囊團。

大學明星隊總教練王宜民表示，大學雖然還屬於學生棒球，但同時也是成棒甲組層級，希望此次能打出讓人耳目一新的球風，目標先設定在四強，「以野手選材來說，我們納入去年各隊主力，而且大三、大四選手相對多一些，希望能提升他們的能見度，幫助銜接往後就業。」

過去大學球員曾以中華培訓隊的身份參與冬季聯盟，並在2015年奪下冠軍，陣容包括林安可、黃子鵬、林立等日後在職棒大放異彩的好手，但中華培訓隊自2017年就缺席冬季聯盟。

大專體總會長邱炳坤表示，希望大學球員藉由本次參賽與各國職業隊、社會人球員切磋交流，期許能繳出好表現及帶回收穫，並藉此經驗為未來的國際賽事培育優秀運動員及教練團。

邱炳坤也表示，由於2029美國北卡羅來納世界大學運動會已宣布，將棒、壘球列為選辦項目，讓棒、壘球自2017年台北世大運以來再度回歸，並開放參賽年齡至28歲，讓更多大學選手能參與盛會，期許我國大學棒球能著手備戰，在2029世大運取得佳績。

大學明星隊名單：

投手13名

• 1 陽宇：文化大學

• 2 黃士峰：文化大學

• 4 莊笙閔：中信科大

• 8 范博凱：國立體大

• 9 陳宥銘：國立體大

• 10 黃士齊：國立體大

• 11 邱賢嘉：開南大學

• 12 陳漢宇：開南大學

• 14 莊耀翔：台鋼科大

• 16 蘇鑫洋：台灣體大

• 21 林承恩：台東大學

• 24 沈品辰：南華大學

• 25 陳勇志：南華大學

捕手3名

• 28 林承恩：台東大學

• 31 王興龍：台北市大

• 34 黃念譽：台灣體大

內野8名

• 36 楊子濬：台北市大

• 38 林秉澤：國立體大

• 40 周翔立：台灣體大

• 43 楊浩禶：國立體大

• 46 葉安：台鋼科大

• 47 游騰誌：國立體大

• 49 林浩震：台東大學

• 51 林恩睿：台北市大

外野手6名

• 52 林楷峯：南華大學

• 54 曾譯威：輔仁大學

• 55 馬承恩：國立體大

• 59 鄭聖錡：台灣體大

• 62 鍾緯澤：台北市大

• 63 廖睿綸：台北市大

冬盟 邱炳坤

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