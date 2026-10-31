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黑豹旗／大溪再出強打游擊 黃睿謙想向陳柏凱證明「能打比他更好」

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
大溪高中強打游擊黃睿謙。記者葉姵妤／攝影
大溪高中強打游擊黃睿謙。記者葉姵妤／攝影

大溪高中連兩年產出強打游擊手，上屆隊長陳柏凱在今年季中選秀以狀元之姿加盟富邦悍將隊，如今由高三學弟黃睿謙頂上游擊位置，並接下隊長一職，兩人互相扶持並互相激勵，黃睿謙也向陳柏凱發起挑戰，「要超越他！」

大溪高中近年陸續有好手進入職棒發展，且近兩年就培養出內野手廖宥霖及今年畢業的投手賴謙凡、林珺希3名旅美球員，游擊手陳柏凱則是在今年畢業後成為大溪隊史首位中職選秀狀元，以破紀錄的650萬元簽約金加盟。

在陳柏凱畢業後，前兩年內野各守位兼修的黃睿謙，升高三回到游擊大關，且在各盃賽都繳出穩定的打擊表現。今天在黑豹旗對上成功商水，黃睿謙擔任先發游擊手、打第3棒，首打席先敲出追平比數的二壘打，第二打席再揮安打，單場3支2還有1次盜壘成功。

黃睿謙坦言，今天自己狀況還不錯，揮擊的感覺很有力量，「雖然到現在表現算是很穩定，但還有很多地方要修正，都會再去問教練。」他自認過去打擊準備動作比較僵硬，現在則是能更輕鬆一些，擊球掌握度也更好一點。

升高三後從陳柏凱手中接下隊長任務，黃睿謙從學長身上學習，也盼自己能在這一年靠著表現帶領球隊，「先把自己打出來，隊友看到就可以跟上。」

黃睿謙眼中的陳柏凱，很認真也很拚，「他的表現很穩定，也很無私地會提醒我、教我很多東西，打擊上只要有問題我都會問他，到現在我也會把我的影片給他看，他會幫我修正；心態方面也是，因為我們一樣是當隊長，可能會有人在關注，就會問他心態要怎麼調整。」

黃睿謙將陳柏凱視為學習對象，然而目標則是要比學長更好，「希望可以超越他，往旅外發展，拿更高的簽約金。」他也自知，若想要達成目標，包括擊球力量、揮棒速度都要再更好，守備也需要更加穩定。

這次參與黑豹旗，已進入職棒的陳柏凱則是用激將法來關心學弟，黃睿謙笑說：「他會激我，說我很弱，所以我要證明給他看，我可以打得比他還好、轟比他還多支。」除了自身表現外，黃睿謙最大目標則是帶領球隊打進黑豹旗冠軍戰。

黑豹旗 陳柏凱

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