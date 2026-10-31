黑豹旗／大溪高中雙王牌旅外後 余承樺扛起頭號先發「我覺得我可以」

大溪高中擊敗成功商水，挺進64強。記者葉姵妤／攝影

大溪高中去年在黑豹旗全國高中棒球大賽拿下第5名，隨著陣中兩大王牌投手賴謙凡、林珺希旅美發展，游擊手陳柏凱則以選秀狀元之姿加盟中職，今年團隊以投打更加平均的戰力再爭佳績，今天在7：1擊敗成功商水，前進64強。

大溪高中今天面對同是科班球隊的成功商水，推出高三投手余承樺先發，修長的身形遺傳自爸爸、前職棒球員也是現任中信兄弟隊牛棚教練余文彬，目前身高180公分，球速也提升至最快140公里。

今天余承樺先發3局，他透露，原本期待自己能完全壓制對手、不讓打者上壘，但開賽對首名打者投出保送後，因為暴投、失誤和中安打先失1分，賽後他也不好意思地說，「是自己的問題」，今天感覺狀況沒有調整到很好。

然而他繳出3局失1分（非自責分）的表現，之後由側投的吳翰登板後援4局，被敲出4支安打，沒有失分，靠著打線兩度打下大局，大溪終場以以7：1收下勝利，前進64強。

大溪高中總教練鄭錦繁指出，余承樺是球隊最倚重的先發投手，升高三後都有維持穩定的表現，也希望他能夠再將球速逐步提升，「今天還沒有辦法突破140公里，但給他一個目標，希望之後能夠投到145公里。」

余承樺的野心則不僅於此，「希望高三畢業之前，球速可以達到150公里，要把目標放遠一點。」

在賴謙凡、林珺希兩名學長畢業後，余承樺扛起球隊頭號先發，肩負撐起球隊的重任，對此他倒不覺得有太大壓力，笑認自己能夠接下這任務，「我覺得我可以！平常練習時把自己做到最好，比賽就比較沒有太大的落差。」

不僅余承樺在近一年球速大躍進，鄭錦繁透露，球隊自從去年鋁棒聯賽之後，整體投手群的球速都提升了至少15公里，他也歸功於前職棒球員、目前陣中投手教練何逸龍「帶投手有一套」。今年更有系統地控制選手投球數，不僅讓投手球速進步，也降低受傷機率，並誇他就像是味全龍隊奪冠投手教練納瓦洛，「他（何逸龍）很放心讓選手表現，很有耐心。」