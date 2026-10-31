中職／中信兄弟連3年派員參與歐力士秋訓 彭識穎領5名投手赴日

富邦悍將隊「護國神山」曾峻岳二度挑戰旅外，繼2023年後再次向更高棒球殿堂敲門，今天揭露早在季前世界棒球經典賽，就和林凱威約定，兩人將在今年季後行使，曾峻岳直言這是自己的最後一次機會，「再不拚可能也沒機會了。」

2026-10-31 13:08