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中職／中信兄弟連3年派員參與歐力士秋訓 彭識穎領5名投手赴日
中信兄弟隊季後交流啟動，連續3年派員前往日本參與日職歐力士隊秋訓，今年由二軍投手教練彭識穎領軍，帶領王凱程、張祖恩、劉亦智、錢可倫及大瀧幸治等5名投手，參與為期超過兩周的歐力士隊秋訓行程。
兄弟今年休賽季持續安排選手赴日交流，過去兩年曾派投捕及教練前往歐力士參與秋訓，包括2024年高宇杰、魏碩成，2025年由教練王峻杰帶領投手王奕凱、林暉盛、伍立辰、陳冠穎赴日，今年則由彭識穎帶著5名投手參與秋訓進修。
兄弟指出，希望透過此次赴日訓練與交流，汲取日職在技術訓練及球隊文化上的寶貴經驗，促進彼此交流與成長。
中信兄弟期盼透過休賽季的赴日交流，透過不同環境與訓練方式，拓展選手視野、累積實戰經驗，也期盼將所學帶回團隊，與更多隊友分享，進一步提升整體競爭力。
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