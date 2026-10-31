中職／悍將成票房王者感謝全球邦迷 休賽季海外進修團持續啟動

富邦悍將隊今天舉辦一年一度的球迷感恩會，為不一樣的賽季感謝邦迷相挺，悍將本季票房收入近4億元在全聯盟居冠，場均1萬1407人、總人數68萬4434人都寫下新高，領隊陳昭如直言令人感動，也盼將球迷的力量帶到明年。

陳昭如今天在感恩會上受訪，代表悍將球團感謝球迷踴躍參與球迷會，也大力加持今年票房，「因為大家的支持，今年整體票房收入、進場人數都創新高，場均1萬1407人、總人數68萬進場，相當可觀也令人感動。」

藍海不僅在主場，她說：「客場也常常是一片藍海，幾乎霸占外野人潮，今年真的很感謝球迷支持，從南到北的富邦悍將球迷都越來越多，也有來自香港、韓國、日本、馬來西亞等地的球迷。」

陳昭如說，悍將今年上半季打得很好，全年也拿到第三，「我們奮鬥十年，今年是相當不一樣的一年，希望把球迷支持的力量帶到明年。」

悍將秋訓將於11月7日吿一段落，接下來還要展開海外進修團，維持日本NextBase訓練中心、美國Driveline訓練中心各兩批，各10人左右，在休賽季升級戰力不停歇。