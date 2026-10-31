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中職／沒想過能拿個人獎 林澤彬首度參與頒獎典禮帶彬糖彬果同行

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林澤彬。聯合報系資料照
富邦悍將隊林澤彬。聯合報系資料照

曾在樂天桃猿隊苦無出賽機會，林澤彬在交易轉戰富邦悍將隊後找到新天地，今年獲得最佳十人二壘手獎，後天將首度參與年度頒獎典禮，讓他超緊張，「還沒開始就很緊張，每天都睡不好。」

林澤彬為猿隊2019年猿隊第三指名，但三季下來僅在一軍出賽31場，2022年8月在一筆2換2交易中轉戰悍將，悍將得到林澤彬、王躍霖，猿隊得到楊彬、楊晉豪。

林澤彬近兩年在一軍表現出色，今年更一度有望競爭打擊王寶座，直到球季最終戰才確定不敵統一獅隊陳傑憲，最終以3成11打擊率敲出102支安打，生涯首度達到百安賽季，優異的打擊成績，也讓他在票選類個人獎項突圍。

林澤彬坦言，得到個人獎是自己從來沒想過的事情，從打職棒開始，就是以球隊拿冠軍為目標，個人獎項是額外的東西，「看到結果當下，還滿爽的。」但他也說：「還是很想要拿冠軍，還是差一點，希望團隊成績上可以幫助球隊更多。」

評價今年球季的差異，林澤彬認為打擊起伏沒有往年那麼大，可以提供比較穩定的輸出，「這是比較不一樣的地方，可能也是教練無時無刻的叮嚀，對我來說幫助滿大。」他也提到，春訓有更好的訓練方向，「有針對性去做，不是大家都練一樣的東西。」

林澤彬人生首度參與頒獎典禮，在得知獲獎隔天就去挑了西裝，可愛的女兒彬糖、兒子彬果後天也將跟著一起到場，見證把拔站上頒獎台的時刻。

林澤彬 中職 王躍霖

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