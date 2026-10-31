中職／連兩屆亞冠賽都因傷辭退 孔念恩難掩可惜：很想看看日本投手

富邦悍將隊外野手孔念恩3年前因左手腕傷勢錯過亞冠賽，這回再度入選，換成右手腕攪局，最終確定辭退，也讓他錯過人生第一次國際賽，言談之中難掩可惜。

2023年由陳金鋒領軍的亞冠賽中華隊，當時就曾納入孔念恩，但因賽季尾聲出現的左手腕軟骨發炎，傷勢復原進度不如預期，最終只能辭退；今年由高志綱執掌兵符，孔念恩再次入選，但也再次因傷辭退，這回的傷勢出現在右手腕。

孔念恩透露，大概在8月時，右手腕開始感覺不舒服，檢查是韌帶有些發炎，自己想要繼續比賽，在教練建議下去打針，是可以繼續出賽的狀態。

得知入選亞冠賽，孔念恩很想拚，「秋訓時，教練有問我，我說我很想去。」球隊因此安排他先暫停打擊10天，秋訓只進行守備、重訓，10天後嘗試揮棒，「測試後真的沒辦法，進度跟不上，有跟輝哥（高國輝）講，輝哥說那就先休息，後面還有機會。」

「本來想說看可不可以趕得上。」孔念恩難掩惋惜，從小到大都沒有打過國際賽的他，很想藉著這次機會開開眼界，「覺得比較可惜，去了可以看到外面的投手、吸取不一樣的經驗，本來很期待對到日本，大家都說投手球很快，很想自己去看看。」他的手腕傷勢將在下周回診，評估後續治療方式。