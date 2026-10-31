中職／悍將明年主帥仍是後藤光尊 鈴木駿輔朝續留持續洽談

富邦悍將隊今年以全年第三被擋在季後賽門外，球季落幕後針對明年球季展開布局，確定明年仍由後藤光尊領軍，洋投續約除了已完成洽談的魔力藍之外，也持續與鈴木駿輔接洽。

陳昭如表示，明年總教練沒有改變、還是後藤，除了鮑伊離隊之外，其他大多留任，一、二軍之間會有些許調整，目前還在規畫之中。

對於後藤帶兵一軍第一年成效，陳昭如大讚：「我想這是大家有目共睹，他在二軍帶過一年，今年上來一軍，對一、二軍教練團和球員的掌握都是非常一貫，也能夠給表現好的球員上場機會，這也是今年打出不一樣氣象的原因。」

陳昭如透露，下半季戰績壓力較大時，自己曾去和後藤聊天，後藤說自己一天只睡3、4個小時，讓她嚇了一跳，「我說你怎麼這麼累，每次比賽眼睛都還是大大的，他說他比賽精神就來了。」

悍將本季共用6位洋投，留到831大限之後的戰力為魔力藍、鈴木駿輔、瑪帝斯、悍里歐，其中魔力藍已在10月20日光速宣布完成續約，將展開在悍將的第3個賽季。也朝續留洽談的洋將還有鈴木駿輔，但目前進度還沒有那麼快。

至於60人名單，林威助透露：「一直有在討論，應該每個球團都覺得滿難決定，畢竟只有60人，今年我們球隊選手比較多，相對在選擇上要更加慎重。」