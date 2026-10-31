中職／曾峻岳拚旅外面臨MLB封館時間壓力 陳昭如：全力支持

曾峻岳提出旅外自由球員權利，儘管影響富邦悍將隊明年後防布局，球團全力支持，領隊陳昭如認為這是球員權利，球團抱持樂觀其成的態度，副領隊林威助也說這是好事，盼曾峻岳可以獲得球團青睞，甚至拿到更好條件。

曾峻岳2023年行使旅外FA失利，經過3年磨練、升級後再次挑戰，除了原先浮上水面的國聯中區球隊之外，據悉還有2支球隊在他上架之後展開探詢，包括1支國聯、1支美聯球隊。

林威助表示，「曾峻岳一直是我們倚重的投手，如果他旅外對球隊戰力一定有影響，但我們尊重他想要旅外的夢想，如果有機會挑戰更高棒球殿堂，我覺得也是一件好事，希望他可以有球團青睞，甚至拿到更好條件。」

陳昭如則表示，這是球員的權利、對自己生涯規畫的看法，「選手希望挑戰更高殿堂，這是很好的事情，我們就是樂觀其成、全力支持。」她也特別提到，大聯盟接下來可能面臨封館，在談判時間上會有些壓力，這部分就是交給經紀公司去處理。