中職／看李灝宇、鄭宗哲同隊好羨慕 張育成回想自己孤單時沒人陪

鄭宗哲昨天透過交易轉戰老虎隊，新球季有望與李灝宇同隊打拚，若成真將寫下史上第一次兩位台灣野手在大聯盟同隊，張育成回想自己過去在大聯盟隻身打拚，也坦言自己看了真的超羨慕。

李灝宇本季在大聯盟站穩先發，單季出賽114場，成為老虎本季陣容亮點之一，也被視為球隊未來重要戰力；鄭宗哲今年則在4度指定讓渡後落腳紅襪，隨著賽季落幕，昨天確定再次轉換東家，成為老虎人。

「超羨慕的啊！」看兩位台灣野手在大聯盟同隊，張育成也流露羨慕之情，「在那麼高的LEVEL，可以遇到有台灣人一起同隊，我覺得會更開心，不管遇到什麼困難可以共同討論、一起聊天，我覺得是非常好的事。」

回想過去隻身打拚，張育成直言，碰到困難時，沒有人可以講話、聊天，多少會覺得孤單，「畢竟都是外國人，沒辦法交流、談心，宗哲、灝宇同隊，對他們兩個都會比較開心、比較放心，因為有人陪伴，有個同國家的人陪伴，這一定有差。」