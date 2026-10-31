中職／感覺像擁有全新手臂 張育成12月赴美訓練找回「最初的自己」

富邦悍將隊張育成困擾已久的骨刺問題，在今年季後動刀根除，今天帶來好消息，張育成笑說：「感覺好像新的手臂」。他將在12月前往美國進行自主訓練，目標找回剛返台時的打擊形態，也盼明年球季重返「左半邊」防區。

張育成10月15日動刀清除右肘骨刺，今天帶著全新髮型出席球迷感恩會，原來是考量到吹頭髮不方便，因此在開刀前先剪掉，「之前吹頭髮要15分鐘，現在1分鐘。」他也計畫在12月重新接回髒辮。

談到開刀狀況，張育成透露：「開得很順利，好像沒有開刀一樣，感覺好像新的手臂，已經有在家有偷偷揮棒，沒有任何不舒服。」外界意外這麼快就能重啟揮棒，張育成說：「醫生當然說不OK，但自己手癢，揮了幾下，完全沒有不舒服。」有趣的是，媒體提到新聞曝光後，醫生就知道他在家偷偷揮棒了，張育成說：「醫生應該會覺得我很欠打吧！」

張育成的復健時程預計將在12月開始傳球，他也將赴美國進行自主訓練，「主要是加強打擊方面，想要找回剛回來時的揮棒形態，所以有做這個安排。」

張育成受到右手傷勢困擾，今年幾乎全季以指定打擊出賽，守備場次只有5場，4月11日後就不曾負擔守備工作。找回健康的手肘後，是否可望重返游擊防區？他說：「對啊！回游擊比較舒服，左半邊（三游）比較舒服，也讓教練團比較好使用。」