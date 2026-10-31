中職／知道外界很多閒言 曾峻岳二度挑戰旅外：想讓棒球路過得更精彩

富邦悍將隊「護國神山」曾峻岳二度挑戰旅外，繼2023年後再次向更高棒球殿堂敲門，今天揭露早在季前世界棒球經典賽，就和林凱威約定，兩人將在今年季後行使，曾峻岳直言這是自己的最後一次機會，「再不拚可能也沒機會了。」

曾峻岳首度集滿3年一軍年資的2023年季後，就曾行使旅外自由球員權利，但原希望透過亞冠賽被更多球隊看見，卻未能呈現好的內容，沒在市場上激起太多漣漪；3年過去，曾峻岳經歷生涯第二次世界棒球經典賽賽洗禮，也在中職持續展現壓制力，今年季中吸引美職球探到場關注，也讓他重燃旅外夢想。

攤開曾峻岳在中職6季數據，繳出一張長期穩定的成績單，今年全季出賽48場、51.2局，防禦率只有1.57，送出65次三振、13次保送，保送率6.53%、四壞三振比0.20都是生涯最佳，展現更穩定的控球能力。

談到決定再次挑戰的關鍵，曾峻岳說：「兩次國際賽吧，我和凱威從WBC就說好球季結束要一起行使，快接近要提時自己考量滿多、也顧慮滿多，和家人、經紀公司、球團各方面溝通，最後還是想提。」他說林凱威一直都知道旅外是自己的夢想，剛好他今年也滿三年，兩人都想為自己拚拚看。

兩次行使旅外FA權利，曾峻岳的心境有很大不同，「3年前就真的只是想要拚（旅外），這次變得比較偏向為了家庭、為了自己，也為了讓棒球這條路過得更精彩，感覺不太一樣。」

他也不諱言，知道消息出來之後，外界有很多閒言閒語，「我只是想要跳出舒適圈去挑戰自己。」他坦言，自己也快25歲了，加上小孩再大一些就要讀書了，再不拚就沒機會了，決定給自己最後一次挑戰機會。

至於是否只要有合約、無論大小都會接受，曾峻岳確實需要有現實考量，「當然第一考量還是家人，家人可以接受、小孩去那邊可以有好的環境可以成長，我還是會去，如果無法達成家人想要，就可能真的沒辦法去。」