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日職／平良海馬以先發投手身分挑戰大聯盟 夢想奪下塞揚獎

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
平良海馬。 路透
平良海馬。 路透

西武獅隊26歲右投平良海馬獲球團放行，準備透過入札制度挑戰大聯盟，今天他在接受日本媒體訪問時也表達自己想挑戰更高殿堂的野心，沒有特別屬意的球隊，並將朝拿下「塞揚獎」的夢想而努力。

西武獅昨天宣布讓平良海馬透過入札制度赴美發展，今天平良海馬在記者會上接受媒體訪問，他指出，未來希望能夠在大聯盟擔任先發投手，並將目標鎖定投手最高榮耀塞揚獎，「每個投手都會想要拿下這個獎，我也希望能朝這個目標努力。」

平良海馬去年擔任西武終結者，今年回到先發角色，本季出賽22場，拿下12勝5敗，防禦率1.36，成為太平洋聯盟防禦率王。

平良海馬自2019年季後起就不斷表達有意赴美挑戰的心願，今年也如願獲得西武放行，只是碰上大聯盟勞資協議未談妥，可能面臨封館，壓縮到他與大聯盟球隊交涉的時間，對此平良海馬並不擔心。

平良海馬指出，自己想挑戰大聯盟的決心，完全不受到可能封館影響，「包括經紀人和我自己在內，都有信心認為一切沒問題，所以完全沒有任何掙扎或猶豫。」他也預計最快在明天就會提出入札申請，希望爭取更多談判時間，並且讓接下來赴美的各項程序都盡可能提早進行。

塞揚獎 平良海馬 大聯盟

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