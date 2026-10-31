日職／嫌日本棒球無趣！前塞揚包爾曝專打界外球：3人就耗先發30球

曾兩度效力橫濱DeNA隊的前國聯賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer），近日在TikTok暢談日職打者的特色，直言日本棒球「很無趣」，認為不少打者上場後的首要目標並非敲安，而是把球不斷破壞成界外球、消耗先發投手球數。不過話說得犀利，他也承認，日本打者的碰球能力確實強到「難以置信」。

談到在日本投球的最大挑戰，包爾表示，日本打者特別擅長纏鬥，就算面對球威強勁的投手，仍能展現穩定的控棒、選球與碰球能力，他說：「大家都知道，要三振日本打者非常困難。他們很能纏鬥，控棒很好，選球也好，碰球能力更是驚人。」不過，當話題轉到打者的攻擊目的，包爾話鋒一轉。他直言：「日本棒球老實說很無趣，每支球隊好像都有3名球員，他們的工作就是不斷把球打成界外，根本不是為了安打。」

包爾還在影片中模仿打者刻意破壞來球的動作，形容有些左打者在兩好球後，即使面對時速87英里、約140公里的紅中速球，仍會想辦法碰成界外球。他認為，這類打者被排進先發打線，目的就是逼先發投手多投球、提早退場。「他們上場不是為了打安打，而是要讓先發投手大概投到第4局就下去。」包爾說，「把這些人的打席加起來，可能就多耗掉30球。」

包爾的說法雖然尖銳，但某種程度也點出日職與大聯盟的打擊文化差異。相較大聯盟近年強調長打、擊球初速與攻擊甜蜜點，日本打者更常透過兩好球後縮短揮棒、延長打席，讓投手無法輕易用幾顆球解決打者；對講究節奏與效率的投手來說，確實是一種折磨。

35歲的包爾在2023年首度加盟橫濱DeNA，19場先發繳出10勝4敗、防禦率2.76、130次三振的亮眼成績；2025年重返日職後，21場出賽僅拿下4勝10敗、防禦率4.51。兩段日職生涯合計40場登板，留下14勝14敗、防禦率3.64、249次三振。

離開DeNA後，包爾今年的棒球旅程更加曲折。他先加盟美國獨立聯盟長島鴨隊，7場先發拿下5勝1敗、防禦率2.36，42局狂飆66次三振、僅送出7次四壞球；6月再轉戰墨西哥聯盟紅魔鬼隊，6場出賽繳出4勝1敗、防禦率4.41。

包爾如今又來到多明尼加冬季聯盟，效力東方之星隊，日前完成初登板。他先發5局僅被敲2安，失1分非自責分，送出4次三振，但也有5次保送，最終無關勝敗，球隊在延長11局以2：5落敗，從日職、墨西哥聯盟、美國獨立聯盟到多明尼加冬盟，包爾仍持續在不同舞台尋找下一次機會。