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中職／2026冬盟台、日、韓共6隊參戰 11月14日亞太、嘉義市開打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
2026年亞洲冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日。圖／中職提供
2026年亞洲冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日。圖／中職提供

2026亞洲冬季棒球聯盟將於11月14日正式開打，集結台灣、日本、韓國共六支球隊參賽，包含季後賽在內共計54場賽事，於台南亞太主球場及嘉義市立棒球場熱血登場。冬盟門票將在11月3日中午12點在ibon售票系統全面開賣。

今年冬盟共有六支球隊參賽，分別為由中職球員組成的「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」，以及今年新增的「大學明星隊」、另三支外隊為「日職聯隊」、「日本社會人隊」及「韓職聯隊」。大學明星隊集結各大學優秀球員參與賽事；韓職聯隊則依相關規範，僅參與例行賽階段賽事。

冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日，開幕日將安排三場賽事。首場賽事於中午12:05在亞太主球場登場，由日本社會人隊迎戰台灣海洋隊；下午13:05，韓職聯隊將於嘉義市立棒球場對上大學明星隊；晚間18:05分，則由日職聯隊在亞太主球場交手台灣山林隊，賽事開打前也將舉行開幕儀式。

冬盟平日賽事開放球迷免費入場；假日例行賽場次，非台灣隊賽事同樣免費入場，台灣山林、台灣海洋隊賽事則採售票方式，提供對號座及自由座。一般週末賽事對號座預售票270元、自由座250元；四強賽對號座預售票320元、自由座300元；季軍賽及冠軍賽對號座預售票360元、自由座320元。賽事攻守位置方面，先攻球隊位於三壘側，後攻球隊位於一壘側；若僅台灣隊出賽則休息室固定為一壘側。

除了現場觀賽，球迷也能透過多元平台收看冬盟賽事，一日兩戰之賽事將由MOD愛爾達體育台(CH200-203)，ELTA.tv（免費直播收看）、公視+及CPBLTV播出；其餘場次則可透過「漁夫大玩攝影」YouTube頻道收看。

冬盟期間也將規劃多元主題活動，假日賽事更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」到場助陣，為台灣山林隊及台灣海洋隊應援。更多賽事及活動資訊將陸續公布，敬請球迷朋友持續關注聯盟官方資訊，一起迎接冬季棒球盛宴。

2026年亞洲冬季聯盟賽程出爐。2026年亞洲冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日。
2026年亞洲冬季聯盟賽程出爐。2026年亞洲冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日。

2026年亞洲冬季聯盟賽事售票資訊。圖／中職提供
2026年亞洲冬季聯盟賽事售票資訊。圖／中職提供

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