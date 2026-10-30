黑豹旗／美和「左右護法」聯手把關 5：1淘汰崇義挺進64強

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽本周全面開打，美和中學今天在預賽第二戰就強碰同是科班的崇義高中，壓出高三「左右護法」卓鴻志、傅玟彥登板把關，打線則是掌握對手失誤逆轉戰局，最終以5：1淘汰對手，挺進64強。

美和高中在上屆黑豹旗闖進8強寫下隊史最佳成績，今年預賽以16：0擊敗社團球隊麗山高中，第二戰則就強碰同屬木棒組的隊伍崇義高中，在單淘汰的賽制下，兩邊都有輸不得的壓力。

美和卓鴻志先發登板，投到2局下被敲二壘打後投出保送，接著又發生暴投，再被敲安打先失1分。美和打線則在3局上掌握對手連續2次失誤，先因暴投跑回追平分，接著第4棒林凱翔揮安打超前比數，之後還靠接連攻勢拉開領先分數，鎖定勝利。

卓鴻志此戰共投4.1局，被揮出5支安打，有2次保送，送出3次三振，失1分。投到5局上交給左投傅玟彥接手，後援2.2局僅被敲1支安打，有2次保送，送出3次三振，替球隊守住勝利。

美和總教練陳耿佑指出，3局上靠著對手的失誤，先把分數要回來，是很關鍵的一局，「分數打開了之後，大家比較不會那麼緊繃，投手投起來也會比較順。」他也提到，目前球隊還在調整階段，還是希望能朝去年打進8強的成績邁進，但最大目標仍放在木棒聯賽。

昨天美和對上社團球隊，卓鴻志雖然沒出賽，但他坦言，今天輪到自己上場，確實有點小鬆懈，心態調整沒那麼快，加上來到北部後沒有照顧好自己的身體，狀況也受到感冒影響，「今天自己表現沒有很好，有點控制不了自己的身體，太慢進入狀況，後面才開始回穩。」

自高二就扛起球隊主力投手，如今升高三，卓鴻志卻自認有點卡關，狀況也還不是很穩定，球速停在約137公里左右，「希望自己可以更穩定，球速提升到143公里以上。」

卓鴻志的控球亂流，加上崇義陣中左打較多，美和在第5局就推出另一名主力傅玟彥接手。傅玟彥坦言，自己賽前在準備時，手因疲勞有點不適的感覺，好在經過伸展和調整後，在熱身時把狀況調整好，也有信心回應教練，自己可以上場。

傅玟彥繳出後援2.2局無失分的表現，最快球速達140公里，他笑說：「上去感覺很舒服，就不管傷痛了，想要為球隊付出。」因是單淘汰賽事，他坦言自己登板很緊張，「因為這場很關鍵，但感覺自己狀況不是很好，不想要第二場就輸掉。」

傅玟彥認為，自己升上高三後，球速和穩定性的有再提升一些，「有進步是有進步，但幅度還不夠，還要再加油。」