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日職／與兒時偶像松井秀喜並肩作戰 田中將大：感覺驚喜又奇妙

聯合新聞網／ 綜合報導
松井秀喜。 路透
松井秀喜。 路透

日本職棒讀賣巨人今天展開秋季訓練營，正式迎接新任總教練松井秀喜領軍的新時代。37歲老投手田中將大也在首日現身，談到昔日偶像如今成為自己的總教練，他坦言感到相當驚訝，更直呼能夠與心目中的英雄穿上相同球衣，是一件令人感到開心又不可思議的事情。

松井秀喜今天穿著傳統高襪風格的球褲，正式以巨人總教練身分亮相。現場聚集不少球迷，看到這位昔日傳奇球星重返球隊，紛紛高喊「松井先生，歡迎回來！」並報以熱烈掌聲。

隨後，松井秀喜召集教練團及各軍球員進行訓話，宣告巨人新教練團正式啟動，也為球隊新賽季的備戰工作揭開序幕。

田中將大則從自主調整組加入首日訓練。對於松井秀喜成為自己的新任總教練，他坦言得知消息時相當驚訝，因為對方不僅是日本棒壇傳奇，更是自己從小崇拜的英雄。

田中將大。圖截自巨人官網
田中將大。圖截自巨人官網

「對我來說，松井先生就是英雄。」田中將大表示，「過去我與松井先生見面的機會，反而是在美國比較多，所以現在這種感覺真的很奇妙。」

田中將大回憶，自己小時候就對松井秀喜在球場上的英姿留下深刻印象，後來前往美國職棒發展，加盟紐約洋基後，又在當地進一步體會到這名前輩的偉大之處。

「小時候看松井先生打球的模樣，至今仍讓我印象深刻。後來我去了洋基，更能在當地感受到他的偉大。」

他接著說：「如今能夠穿上同一支球隊的球衣，一起為勝利努力，對我個人而言真的非常開心，也讓我覺得彼此之間有著特別的緣分。」

松井秀喜在就任記者會上，曾明確提出希望帶領巨人「重現黃金時代」的目標。對此，田中將大也談到自己身為球隊資深球員，未來希望扮演的角色。

「我認為幫助球隊的方法有很多種，最直接的方式，當然就是提升自己的能力，在比賽中為勝利做出貢獻。」田中將大說。

不過，他也強調，除了場上表現，自己多年累積的職業經驗，同樣能夠成為球隊的重要資產。「不只是個人能力，還包括過去累積的經驗，以及能夠傳授給年輕球員的事情。我認為這些都是自己可以貢獻的地方。」

田中將大表示，未來無論扮演什麼角色，都會將球隊利益放在首位，並以實際行動支持松井秀喜的新領導團隊。

「我希望自己始終以球隊為優先，思考什麼事情對球隊最好，然後付諸行動。」

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