日職／FA補償制度更新！給原球團選秀權或錢、簽35歲以上0代價

日本職棒今天宣布，自2027年休賽季起調整自由球員（FA）轉隊補償制度，取消現行的球員補償制度，改以選秀權作為補償方式。另外，從2026年休賽季開始，簽下35歲以上老將不需提供補償。

根據新制度，當球隊透過自由球員市場網羅其他球隊球員時，若該球員被列為A級，原屬球團可選擇選秀會第2輪選秀權補償；若為B級球員，可選擇第3輪選秀權。

新制度也允許原球團選擇以金錢補償取代選秀權。A級球員的補償金額是該球員年薪的80%至130%；B級球員則是年薪的60%至100%。失去自由球員的球團可自行決定要選秀權補償，還是金錢補償。

日職也同步調整自由球員分級標準，球團內年薪前3的球員為A級，第4至第8的球員B級，第9以後的球員為C級。與現行制度相比，B級球員少2人，C級球員增加2人。

日職也宣布，從2026年休賽季開始，行使自由球員權利且隔年4月1日年滿35歲的球員，新球團不必向原球團提供任何補償。