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日職／西武獅放行！防禦率王平良海馬挑戰大聯盟 美媒預估身價曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
平良海馬將挑戰美國職棒。 圖擷自琦玉西武獅IG
平良海馬將挑戰美國職棒。 圖擷自琦玉西武獅IG

日本職棒西武獅王牌投手平良海馬大聯盟夢想邁進，球團今天（30日）宣布，同意他透過入札制度挑戰大聯盟，接下來將啟動相關程序。平良海馬原本最快要等到2028年才能取得海外自由球員資格，如今獲得球團放行，將有機會提前赴美，挑戰更高層級。

其實平良海馬早在2019年休賽季便曾向球團表達想挑戰大聯盟的意願，但若想在取得海外自由球員資格前旅美，就必須獲得西武獅同意。去年休賽季談薪時，他也曾表示，希望能盡早挑戰美職，但會先努力為球隊做出貢獻，拿出足以讓球團點頭的成績。如今願望終於獲得實現，他也難掩興奮地說：「長久以來，我一直抱著想在大聯盟打球的心願，如今終於感覺自己朝那裡踏出了一步。」

西武獅球團本部長廣池浩司坦言，放走陣中主力難免有些不捨，但也認為應該支持球員追求更高舞台。他表示，平良過去無論擔任中繼、終結者或先發，都能繳出足以爭取個人獎項的成績，「我認為，這次應該輪到球團回應他的心願了」。

過去擔任終結者的平良本季重返先發輪值，雖然開季前因左小腿受傷退出經典賽，但例行賽仍展現宰制力，23場先發拿下12勝5敗，投146局送出141次三振，防禦率1.36，拿下太平洋聯盟防禦率王，幫助西武獅例行賽排名洋聯第二。

對於平良本季的表現，廣池給予高度評價，認為他即使投到比賽後段仍能保持球威，遇到危機時還能再提升投球強度，甚至形容他就像從第一局開始登板的終結者。廣池更直言：「在我心中，他毫無疑問是日職第一的投手。」也期待能看到平良在大聯盟面對不同打者時，展現出怎樣的實力。

平良海馬在2017年選秀會獲西武第4指名，2019年升上一軍，隔年便拿下新人王，職業生涯歷經中繼、救援與先發等不同角色，先後奪下中繼王、救援王及防禦率王。談到效力西武獅的9年，他也感謝球團當年的指名，以及一路以來隊友和工作人員的照顧，表示這段經歷將成為自己珍貴且難忘的回憶。

美媒曾預測，平良有機會獲得3年6000萬美元（約新台幣19億5700萬元）合約，而且因為同時具備先發和後援能力，也讓他成為自由市場值得關注的投手。依照入札制度規定，球團可在11月1日至12月15日期間提出申請，待申請獲受理後，平良將有45天時間與大聯盟球隊洽談合約。

平良海馬 西武獅 大聯盟 日職

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