中職／悍將連兩年安排林哲瑄赴日進修 擔任火腿二軍秋訓研習教練

隨著日職秋訓率續展開，富邦悍將隊今年持續派遣教練赴日交流，連續兩年安排林哲瑄前往日職火腿隊位於在沖繩國頭的二軍秋訓營擔任研習教練，將進行為期2周的觀摩與學習。

林哲瑄去年季後結束球員生涯，悍將安排他在休賽季前往沖繩參與火腿隊二軍秋訓，擔任研習教練。今年「哲瑄教練」上任第一個球季，擔任悍將隊二軍外野守備兼跑壘教練，季後持續被悍將安排赴日進修。

林哲瑄今天披上火腿隊球衣，前往火腿二軍展開第二年的秋訓研習教練任務，並和同是外野手出身的火腿隊新任二軍教頭森本稀哲合照。林哲瑄也發文表示：「很榮幸能再來參加日本火腿秋訓，努力學習。」

悍將球團與火腿隊持續合作，促成教練間的學習機會，悍將感謝火腿隊的協助，期待能透過交流方式，成為幫助選手成長的動力。