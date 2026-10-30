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棒球／花蓮光復災後一年 球芽基金持續送暖陪伴孩子走過重建之路

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
球芽基金捐贈光復洪災受災家庭超市禮券。圖／球芽基金提供
球芽基金捐贈光復洪災受災家庭超市禮券。圖／球芽基金提供

花蓮光復鄉在去年9月因颱風造成馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發嚴重災情，球芽基金在災害發生初期就為服務學校的受災家庭提供第一批慰問禮券；如今於洪災滿一周年之際，再次送上第二批關懷，為受災孩子提供實際的生活支持。

球芽基金這次慰問對象包括光復地區三所長期服務學校—花蓮縣光復國中、光復國小、太巴塱國小的受災家庭，以及花蓮地區其他服務學校中受災的棒球隊孩子，涵蓋化仁國中、三民國中及瑞穗國中，共計138位學童，每位提供新台幣6,000元超市禮券，總價值超過新臺幣80萬元，希望協助家庭補充生活物資，減輕日常開銷的負擔。

球芽基金理事長邱繼加表示：「花蓮光復洪災發生至今，球芽始終惦記著孩子們的生活與學習，持續為受災學童送上實質支持，物資援助或許有限，但陪伴與關懷永遠都在，期盼這份心意能陪伴孩子們走過重建的每一步，在逆境中依然勇敢追夢、快樂長大。」

除了持續提供災後慰問，球芽基金也積極整合各方資源，協助光復地區學校補足復原所需，花蓮縣光復國中黃建榮校長表示，誠摯感謝傑出校友周思齊創立的球芽基金，長期關懷並支持花蓮偏鄉學子，去年光復地區遭逢嚴重災害，球芽基金更以實際行動伸出援手，提供受災學弟妹家庭經濟支持，減輕生活壓力，讓孩子們能安心就學。

光復國小黃彤芳校長也感謝球芽基金長期投入學校棒球與閱讀教育，透過打造「棒球閱讀教室」、辦理運動產業職人講座等方式，陪伴孩子兼顧球技與學業。她表示，去年洪災發生後，球芽基金第一時間提供協助與慰問資源；時隔一年，仍持續關心受災孩子，再次送上實質支持，讓孩子感受到陪伴與溫暖，也為偏鄉學子帶來更多勇氣與希望。

對球芽基金而言，災後的陪伴不會因時間流逝而停下腳步，除了關心孩子們的生活所需，球芽基金也持續盡力補足服務區域孩子們在學習與成長上的需求，陪伴他們在面對生活變化的同時，依然能安心學習，持續朝自己的目標前進。

這次禮券發放也特別感謝學校老師與教練們的協助，不僅協助發放禮券給目前仍在校的孩子，也協助聯繫今年七月畢業的學生及家長，讓這份關懷不因孩子畢業或時間流逝而中斷。

災後復原需要時間，孩子與家庭也需要長期的陪伴與支持，球芽基金將持續媒合各界資源，盡力提供孩子們所需要的協助，球芽基金也期盼有更多關心基層棒球的單位加入，一同攜手支持這群勇敢追逐棒球夢想的孩子，陪伴他們在成長的路上持續前進。

災後 花蓮 棒球

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