棒球／新竹棒球場交流賽本周末登場！市府公布觀賽攻略、交通接駁及限定好禮

新竹市政府將於11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50週年交流賽COMEBACK 竹風再起」，邀請台灣、日本及韓國球隊齊聚新竹，以精彩賽事迎接球場50周年。為讓民眾及全國球迷安心觀賽，市府今公布觀賽懶人包，整合入場方式、觀賽動線、交通接駁、周邊活動及限量好禮等資訊，邀請大家一同重溫棒球熱情。

市長高虹安表示，新竹市立棒球場自1976年啟用以來，承載許多市民與球迷的共同回憶。今年適逢球場50周年，在改善工程完成後，市府特別舉辦交流賽，邀請國內外球隊共襄盛舉，希望透過棒球串聯城市情感，讓更多市民感受運動帶來的熱情與感動。

高虹安指出，本次交流賽集結韓國尚武鳳凰隊、日本栃木金色勇士隊、國立體大台灣啤酒棒球隊及新竹市城市棒球隊，展現台日韓棒球交流的多元魅力。11月1日開幕賽內野採對號入座，已取票球迷務必於10月31日23時59分前，至7-ELEVEN ibon機台印製拓元實體票券，當日憑票入場，身障票須由本人持票入場，並出示相關證件以供查驗。11月2日、3日賽事則開放內外野全區免票自由入座。11月1日入場動線方面，內野東、西區觀眾統一由球場正門旋轉樓梯入場；11月1日開放的外野自由席，則由GATE 10、GATE 11及GATE 12進場，請球迷依票券及現場指引通行。

11月1日包含Game 1與Game 2（開幕賽），一張票券即可觀看兩場賽事，其中，開幕賽14時00分即開放球迷憑票入場，賽前活動於14時30分開始，球賽則預計於16時00分開始。

市府表示，為回饋球迷支持，開幕賽當天推出「機不可失」抽獎活動，持入場門票存根聯即可參加抽獎，有機會將SYM三陽機車JET SL騎回家；局間活動另規畫「竹風再起問答挑戰」，球迷掃描現場大螢幕QR Code參與答題，即有機會獲得謝金燕、孝淵簽名海報等限定好禮。得獎者須於11月1日21時前至大會服務處完成兌換。此外，民富街也將舉辦開幕賽限定市集，現場安排Uni-Girls啦啦隊見面會及官方紀念周邊商品販售，讓球迷享受豐富的賽事周邊體驗。

交通方面，市府將於11月1日開幕賽當天提供免費接駁專車，往返「新竹火車站前／樹林頭停車場」與「會場接駁站（西大路行人徒步區前）」，班距約15至20分鐘。去程服務時間為上午8時30分至晚間7時，視人潮延長至晚間7時30分；返程為上午10時至晚間9時，視情況延長至晚間9時30分。另於開幕日中午12時起，自「新竹火車站前」及「樹林頭停車場」搭乘接駁專車的民眾，憑當日門票還有機會獲得市府限定「PIKA熱血直達號」紀念棒球乙顆，數量有限送完為止。

交通處表示，為利活動圓滿順利，周邊道路自11月1日5時起至22時將實施交通管制，包括民富街（西大路至少年街）、少年街全段、少年街49巷、民富街（少年街至延平路一段）、民富街178巷、西大路559號一弄、廣州街（延平路一段至少年街）、經國路二段（西大路至民富街178巷）北上路側、西大路（民富街至北大路）南下最外側車道等路段，請民眾依現場管制牌面時間，提前改道並妥善規畫行程。

市府提醒，賽事期間周邊將實施局部交通管制，棒球場地下室全面調整為機車停放區，若停車位額滿，請改停廣州街臨時停放區；自行開車的民眾，建議將車輛停放於樹林頭停車場或晶品城停車場，再轉乘免費接駁專車前往會場。此外，11月1日上午10時起於巨城廣場及iFG遠雄廣場新竹店電視牆也將同步直播賽事，歡迎民眾不論有無球場門票，都能透過不同方式參與這場棒球盛會。

新竹市政府將於11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50週年交流賽COMEBACK 竹風再起」，市府今公布觀賽懶人包。圖／新竹市府提供

新竹市政府將於11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50週年交流賽COMEBACK 竹風再起」，市府今公布觀賽懶人包。圖／新竹市府提供

新竹市政府將於11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50週年交流賽COMEBACK 竹風再起」，市府今公布觀賽懶人包。圖／新竹市府提供