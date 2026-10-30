中職／龍隊6名奪冠成員啟程赴日 參與日職軟銀隊秋訓

味全龍隊奪下中職總冠軍賽，今天派出6位選手以及教練團和後勤人員出發前往日本福岡，參與日職軟銀隊秋訓，持續深化與今年奪下「日本一」的軟銀隊的交流，並進行經驗分享及技術交流。

龍隊奪冠後進修腳步不停歇，6名奪冠成員包括捕手蔣少宏、林辰勳，以及野手張政禹、劉俊緯、曾聖安、王順和等6人出發參與軟銀隊秋訓，另有教練團及後勤人員6人隨行。

龍隊啟程展開赴日交流學習之旅，透過實際訓練與交流，精進球員攻守技術，同時觀摩日本職棒的訓練模式，汲取寶貴經驗。

台、日職兩支冠軍球隊持續深化彼此的合作，龍隊指出，期盼透過雙方經驗分享與技術交流，促進球員成長，讓冠軍榮耀成為持續進步的動力，為新球季累積更多能量。