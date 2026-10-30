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日職／甲斐拓也坦言待二軍不甘心 被交易至樂天與3台將當隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
甲斐拓也。 美聯社
甲斐拓也。 美聯社

日本職棒讀賣巨人隊發動交易，將前明星捕手甲斐拓也交易至樂天金鷲隊，將與宋家豪劉致榮陽柏翔當隊友。甲斐拓也坦言今年長期待在二軍，非常不甘心。

現年33歲的甲斐拓也生涯前11年都效力軟銀鷹隊，因頂尖阻殺能力獲「甲斐加農砲」美名，曾7度獲選金手套、3次最佳十人，2018年奪下日本大賽MVP。

2024年休賽季甲斐拓也和讀賣巨人簽下5年15億日圓大合約，沒想到加盟後兩個賽季總共只出賽81場，上賽季打擊率僅0.100。如今樂天金鷲球團宣布，透過金錢交易得到甲斐拓也。加上休賽季以育成合約加盟的劉致榮，新賽季3名台灣選手將與甲斐拓也當隊友。

甲斐本季長時間待二軍，出賽機會相當有限，談到這段低潮，甲斐坦言，「今年我有很長一段時間都待二軍。年輕的時候，也曾經歷這樣的階段，但過去幾年沒遇這種情況，所以心裡真的非常不甘心。」

甲斐提到，二軍的經歷讓他有機會與許多年輕球員相處，成為另一項重要收穫，「我第一次有這麼多機會與年輕球員一起打球，他們真的都是非常好的孩子，對我來說，每一次相遇都有非常重大的意義。」

甲斐拓也 日職 讀賣巨人 樂天金鷲 宋家豪 陽柏翔 劉致榮

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