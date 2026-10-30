日職／巨人秋訓第一天就交易 甲斐拓轉戰樂天金鷲本人也訝異

日職讀賣巨人隊秋訓開訓第一天，球團宣布重磅交易，透過FA來到巨人僅兩年的捕手甲斐拓也，被交易至樂天金鷲隊，回到太平洋聯盟，巨人隊則換來現金。對於這個突然的消息，甲斐拓也也坦言有點驚訝。

甲斐拓也過去為軟銀隊主戰捕手，2024年季後透過FA轉戰巨人隊，為日職投下一記震撼彈，當時與巨人隊簽下5年推估總額15億日圓的鉅額合約，並承接阿部慎之助球員時期在巨人隊身穿的10號球衣，納入偶像阿部慎之助的麾下。

今年阿部慎之助在季中因捲入家暴風波請辭，巨人隊明年新球季確定由昔日名將松井秀喜掌兵符，如今才秋訓第一天，巨人就與樂天金鷲做出交易，將甲斐拓也以金錢交易至金鷲隊。

甲斐拓也轉戰巨人後，2025年季中因手掌骨折影響，僅出賽68場，打擊率2成60，有4發全壘打；今年更是從二軍出賽，整季僅在一軍出賽13場，20打數敲出2安都是全壘打。

對於這個交易消息，甲斐拓也受訪時表示：「確實有些驚訝，來到巨人雖然只有2年，但我遇見了非常多很好的人，現在最真實的感受，當然也有不捨。」他提到，不只是他自己，很多人也都感到非常驚訝，「不過大家給了我許多非常溫暖的話語，為我加油打氣、支持我向前。」