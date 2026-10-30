中職／味全龍感謝祭11月登場 11月22日下午舉辦封王大遊行

味全龍奪下2026中職總冠軍，球團將於11月21日、22日在天母棒球場舉辦「2026味全龍球迷感謝祭」，今年以「草地音樂會」與「星空露營」為核心主軸，並在22日下午舉行封王大遊行。

龍隊2026年感恩祭兩天活動，首日邀請球迷坐在天母球場草坪上，隨音樂聲浪與樂團、球員和Dragon Beauties小龍女的歌聲熱力搖擺，並延續往年備受龍迷好評的經典企劃「來去天母住一晚」，讓球迷們直接在草坪上搭起帳篷過夜。

次日則安排球員、小龍女專屬互動活動，並於下午2時自天母棒球場出發舉辦封王大遊行，邀請全體龍迷走上街頭，共同分享味全龍奪下隊史第六座總冠軍的喜悅。

為了滿足不同球迷的體驗需求，感謝祭第一天規劃「草地漫遊券」與「星空露營體驗套票」兩種選擇。購買「草地漫遊券」的球迷憑票可領取專屬福袋與10點園遊點券，隨意暢遊現場的美食園遊會攤位，並能自由參與棒球場內各項體驗，以及近距離感受草地音樂會的震撼音浪與熱力四射的舞台演出。

選擇「星空露營體驗套票」的球迷，除了享有兩人帳或四人帳夜宿天母球場外野草坪的獨家體驗外，更能獲得20點園遊點券、專屬福袋及贊助商限定物資，並享有各項體驗快速通關、專屬晚餐與隔日早餐供應，以及使用球場淋浴間等貼心服務。晚間更獨享小龍女晚安打招呼合照等專屬互動時光，體驗夜宿球場的獨特樂趣。

舞台活動同樣精彩，主舞台將由Dragon Beauties小龍女帶來充滿活力的才藝表演拉開序幕，隨後還有歌手小球（莊鵑瑛）和樂團胖虎PUNKHOO的熱力開唱以及龍將們展現歌喉的深情演唱，晚間由DJ TRIDE 與DJ GG接續帶來精彩的 DJ Show。此外，憑園遊券抽獎聯即可參加感謝祭幸運大抽獎，球團特別準備了多項極具紀念價值與收藏價值的驚喜好禮，敬請球迷朋友們期待。

龍隊為與廣大龍迷及市民朋友共享奪冠喜悅，球團特別將「封王大遊行」安排於球迷感謝祭活動尾聲，將球場內的冠軍榮耀延伸至城市街頭，邀請大家一同見證這份屬於台北的光榮時刻。

「封王大遊行」將於11月22日下午2時自天母棒球場出發，全體隊職員將與龍迷一同走上街頭，歡慶2026年度總冠軍。感謝祭相關售票時間、票價與詳細活動資訊將於近日於味全龍官方粉絲專頁及官方網站正式公布。