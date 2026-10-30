中職／桃園亞洲職棒交流賽 劉致榮、梁家榮、英雄王牌安佑鎮參戰

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在11月7日、8日於桃園棒球場開打，主辦單位今日公布台、日、韓焦點球星陣容，樂天桃猿隊包括隊長梁家榮、傷癒復出的強打廖健富及新生代砲手李勛傑都參戰。

2026桃園亞洲職棒交流賽由中職樂天桃猿、日職樂天金鷲隊及韓職培證英雄隊參戰。樂天金鷲隊連兩年來台，今年季後加盟的前旅美投手、台灣「火球男」劉致榮也將首度披金鷲隊球衣亮相，隨隊參與這次交流賽。

另外金鷲隊強打捕手YG 安田也將來台，本季打擊率、全壘打數及打點都寫新生涯新高；23歲投手伊藤樹則是去年日職選秀第二指名，今年下半季搶下一軍先發位置，生涯初先發就奪首勝，這次有望在交流賽獻技。

培證英雄隊來台陣容則由陣中王牌安佑鎮領銜，今年傷癒復出後找回身手；天才外野強打李主形今年在安打、得分都寫下生涯新高；捕手金乾凞本季則展現極具破壞力的長打火力與防守天賦，今年交流賽都將登台。

為了回饋在地鄉親，主辦單位宣布推出「桃園市民與學生專屬」的賽事免費贈票活動，每場限量500張。

活動日期與領取時間：

2026年11月7日（六）14:05 - 19:00（每場限量 500 張，贈完截止）

2026年11月8日（日）11:05 - 16:00（每場限量 500 張，贈完截止）

領取地點：樂天桃園棒球場售票服務亭「市民贈票專屬窗口」

領取資格：

桃園市民：出示身分證正本(孩童憑健保卡與戶口名簿)。

在地學生：出示桃園市境內各級學校學生證正本。

兌換規範：依現場排隊順序，一人一證限兌換當日「內野西上 K/L/M 區」門票乙張 (不得代領及選位)。票券限當日場次使用，不得轉售，如因天候因素賽事取消則作 廢無效。詳細活動資訊以桃園市政府體育局官方公告為準。