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中職／亞冠賽熱身賽中華隊迎戰龍象 10月30日ibon開賣門票
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽即將登場，中華隊將於11月7日、8日在新莊棒球場舉行自辦熱身賽，分別迎戰味全龍、中信兄弟隊，透過實戰對抗檢視訓練成果，熱身賽門票將於10月30日下午1點起在ibon售票系統正式開賣。
中華隊11月7日下午5點迎戰龍隊，隔天下午1點再戰兄弟，內野熱區600元、內野一般區400元，中華隊位於一壘側，龍隊、兄弟在三壘側，兩場比賽都安排應援團到場助陣，與球迷一同炒熱氣氛。
無法到場的球迷也可透過電視及網路平台收看轉播，包括緯來體育台、緯來電視網APP、MOD愛爾達體育2台（CH201）、ELTA.tv、中華電信Hami Video電視運動館愛爾達體育2台及CPBL TV，
「2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽國家代表隊熱身賽」售票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/40032
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