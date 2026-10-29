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中職／林凱威動用旅外球員權利 龍隊樂見挑戰更高層級舞台
味全龍隊26日奪下隊史第6座總冠軍，「守護神」林凱威決定行使旅外球員權利，中華職棒聯盟官方已經發出公告，龍隊回應此事：「 有關林凱威選手行使旅外球員權利，味全龍球團尊重球員的個人生涯規劃，也樂見選手有機會挑戰更高層級的棒球舞台。後續將依照聯盟相關規定及程序辦理，並持續與選手保持溝通。」
林凱威效力龍隊5年，合計出賽222場都是後援身分，戰績13勝12敗60中繼54救援、防禦率3.47，今年出賽56場創下生涯單季新高，投出8勝4敗3中繼30救援、防禦率2.85，救援成功次數在全聯盟排名第2，落後統一獅隊鍾允華3救援。
富邦悍將隊曾峻岳昨天也行使旅外自由球員權利，生涯第2次再次挑戰旅外發展，悍將球團強調尊重選手想法，並將給予支持及協助。
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