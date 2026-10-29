日職／西武獅林安可正面看待旅日首季 將加強選球眼與揮棒軌跡

台灣野手林安可結束效力日本職棒埼玉西武獅隊的第1個賽季，他在接受日本媒體訪問時提到季中碰到的掙扎，但自己仍正面看待，也點出明年要加強選球眼、揮棒軌跡的課題。

林安可今年從中華職棒轉戰日職，在西武獅隊繳出打擊率2成20、52支安打、8轟、14支二壘安打、29分打點的成績，球季尾聲因打擊手感降溫加上自打球等狀況，提前結束賽季也未能參與季後賽。

林安可在接受《Sportsnavi》訪問時表示，自己認為還有很多地方可以變得更好，由於環境與對手不同，打擊不好的地方主要還是適應問題。

林安可季初一度遇到低潮，被高角度速球壓制、再被低角度變化球引誘出局，成為明顯弱點，林安可說：「日本投手幾乎人人都有縱向下墜球路。」他在5月下放二軍時專心改善揮棒，提早擊球啟動時機，藉由拉長看球時間提升對下墜球的辨識度，6月回歸後成績顯著回升。

雖然球季後半陸續受到膝傷與自打球困擾，林安可表示難免遺憾，但漫長賽季中的意外無法掌控，「現在的自己已比以前更好，與其沉溺在消極情緒裡，更想用正面心態，視為經歷寶貴磨練的賽季。」

放眼明年，林安可表示，將維持提前擊球準備的習慣，並持續加強選球與改善揮棒軌跡，「在這個聯盟裡，只要出棒有一絲猶豫，球棒就無法隨心所欲揮出，我必須毫不遲疑、果斷堅決地全力出棒。」