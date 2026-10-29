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中職／曾豪駒領軍4名球員赴日秋訓 馬傑森特別返台出席頒獎典禮

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊今天啟程前往日本仙台，明起參與日本職棒樂天金鷲隊秋訓。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天啟程前往日本仙台，明起參與日本職棒樂天金鷲隊秋訓。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天啟程前往日本仙台，明天開始參與日本職棒樂天金鷲隊秋訓，預計11月5日返台；這次秋訓由一軍總教練曾豪駒、守備教練翁克堯率隊，4位球員馬傑森、李勛傑、許賀捷、曾冠傑隨隊前往，期盼透過訓練觀摩與專業交流，汲取不同的訓練經驗，持續精進技術，為球隊未來發展注入更多養分。

猿隊表示，此次赴日主要希望透過實際參與秋訓，進行攻守技術的交流與強化，同時觀摩將觀摩日本職棒的訓練方式與訓練管理，讓教練團與選手都能有所收穫，並將所學帶回球隊，作為未來訓練規劃與選手培育的參考。

對參與此次秋訓的球員來說而言，除了精進個人技術，也能藉由不同的訓練環境與方式拓展視野、累積經驗，進一步落實於日常訓練之中。球團也期待透過此次交流，深化樂天桃猿、樂天金鷲之間的合作情誼，持續促進雙方在棒球專業與訓練經驗上的交流。

樂天桃猿隊今天啟程前往日本仙台，明起參與日本職棒樂天金鷲隊秋訓。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天啟程前往日本仙台，明起參與日本職棒樂天金鷲隊秋訓。圖／樂天桃猿隊提供

入圍年度最佳進步獎的馬傑森，將特別安排返台出席頒獎典禮，隨後前往亞冠賽報到，投入賽事集訓準備。

樂天金鷲將於11月8日參加「2026桃園亞洲職棒交流賽」，屆時將與樂天桃猿同場較勁，從秋訓交流到正式賽事，期待雙方深化合作。

曾豪駒 馬傑森 中職

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