棒球／大魯閣與鉅碼科技攜手 「SWING X AI智慧打擊教練」亮相

在運動部與經濟部商業發展署指導的服務業創新研發計畫（SIIR）支持下，大魯閣與鉅碼科技共同發表「SWING X AI智慧打擊教練」，今天於汐止館舉辦設備發表暨媒體體驗會。

SWING X 結合高速攝影、即時影像回放與 AI 揮棒分析，協助球迷看懂動作、找到調整方向，將科學化訓練觀念融入日常打擊體驗，並依場域空間與活動性質發展不同設備形式。

大魯閣執行副總許耀懋表示：「希望讓運動科技走進日常，透過台美場域的實際使用與回饋，推動台灣棒球運科走向國際，也期待將運科成果帶進偏鄉，讓孩子獲得更好的訓練設備與資源。」

SWING X 目前於台灣與美國合計布局11台，除場館導入，大魯閣參與中職明星賽及舉辦全台8站「打擊進化巡迴」，累積超過2,000人次參與體驗，並邀請前職棒球員陳冠任擔任巡迴總教練，結合揮棒影像與現場指導，協助參與者從觀看回放、調整動作到再次揮棒，將科技回饋運用於實際練習，累積產品應用與使用者回饋。

大魯閣同步啟動「台灣棒球運科產業驗證獎勵計畫」，以桃園親子暨樂齡科技運動中心為首個基地，計畫提供最高100萬元「大魯閣動滋幣」驗證資源，支持團隊進行產品測試、蒐集使用者回饋與持續改善，協助台灣棒球運動科技產品從技術展示走向場域實證與市場驗證。

未來更期盼組建「棒球運科國家隊」，並朝在鳳凰城設立「台灣棒球運科展示中心」為目標，期盼獲得政府的關注與支持，攜手推動台灣棒球運科技術走向國際，讓世界看見台灣。

大魯閣舉辦全台8站「打擊進化巡迴」，累積超過2,000人次參與體驗，並邀請前職棒球員陳冠任擔任巡迴總教練。圖／大魯閣提供