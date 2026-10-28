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日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

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日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
6局下福岡軟銀拉開4：2領先，最終贏得勝利。 福岡軟銀鷹官方X
6局下福岡軟銀拉開4：2領先，最終贏得勝利。 福岡軟銀鷹官方X

日本大賽今天在福岡巨蛋進行第4戰，軟銀隊帶著3勝0敗的聽牌優勢對上橫濱隊，捕手山本祐大面對前東家單場3打點貢獻，幫助軟銀隊以4：2逆轉橫濱，系列賽4連勝橫掃對手封王，連兩年奪下「日本一」。

軟銀隊今天由前田悠伍先發，一開賽面對首名打者度會隆輝投出保送，接著被佐野惠太轟出2分打點全壘打，橫濱先取得2：0領先。

軟銀打線則是在4局下展開反撲，面對橫濱先發投手平良拳太郎，正木智也選到保送上壘，周東佑京靠野手選擇上壘，接著盜上二壘，2出局後栗原陵矢獲故意四壞保送，山本祐大接著揮出右外野三壘打，一棒將比數扳成2：2平手，柳田悠岐再補上安打送回超前分，軟銀3：2逆轉戰局。

6局下面對橫濱第2任投手片山皓心，周東佑京敲出右外野二壘打，栗原陵矢選到保送，山本祐大接著在一、三壘有人時敲出左外野高飛犧牲打，替軟銀多添保險分，拉開4：2領先。

軟銀前田悠伍先發4.2局，被揮出3支安打，包括佐野惠太的2分砲，失2分，另有2次保送，送出4次三振，之後由鈴木豪太接手0.1局，赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、歐斯納（Roberto Osuna）、松井裕樹、杉山一樹各投1局皆無失分，牛棚合計僅讓橫濱敲出1支安打，守住勝利。

軟銀繼2019、2020年後再次在日本大賽4連勝橫掃對手，連兩年、隊史第13度奪「日本一」，台灣投手徐若熙旅日第一年雖被帶進日本大賽名單中，但系列賽4戰沒有登板亮相。

橫濱 軟銀 日職

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