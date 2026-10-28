聽新聞
0:00 / 0:00
中職／王牌蔣銲剃光頭變「蔣公」 味全龍小編：女兒看到爸爸爆哭
味全龍隊周一擊敗中信兄弟隊，奪下中職台灣大賽冠軍，洋投蔣銲賽後剃掉招牌金髮慶祝，由於變成光頭，譯名又有「蔣」，因此球迷們紛紛戲稱「蔣公」、「蔣光頭」。不過味全龍小編爆料，蔣銲的女兒看見爸爸新造型後，竟崩潰大哭。
龍隊在台灣大賽封王，賽後球員們瘋狂慶祝，除香檳浴之外，還有人直接拿頭髮慶祝，張政禹讓總教練葉君璋剪掉最後一根辮子。洋投蔣銲更狂，他賽後坐在椅子上，讓隊友用電剪將頭髮全剃光，從金髮男變光頭男。
照片曝光後引發球迷熱議，因譯名和光頭造型，讓人想起蔣公，網友紛紛笑稱：「蔣光頭」、「委員長」、「默默的拿起我的十塊錢硬幣」。
龍隊小編更爆料，「剃完之後，蔣銲的女兒看到自己的爸爸爆哭。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。