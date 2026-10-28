中職／王牌蔣銲剃光頭變「蔣公」 味全龍小編：女兒看到爸爸爆哭

味全龍隊周一擊敗中信兄弟隊，奪下中職台灣大賽冠軍，洋投蔣銲賽後剃掉招牌金髮慶祝，由於變成光頭，譯名又有「蔣」，因此球迷們紛紛戲稱「蔣公」、「蔣光頭」。不過味全龍小編爆料，蔣銲的女兒看見爸爸新造型後，竟崩潰大哭。

龍隊在台灣大賽封王，賽後球員們瘋狂慶祝，除香檳浴之外，還有人直接拿頭髮慶祝，張政禹讓總教練葉君璋剪掉最後一根辮子。洋投蔣銲更狂，他賽後坐在椅子上，讓隊友用電剪將頭髮全剃光，從金髮男變光頭男。

蔣銲剃光頭。圖／擷取自郭天信IG

照片曝光後引發球迷熱議，因譯名和光頭造型，讓人想起蔣公，網友紛紛笑稱：「蔣光頭」、「委員長」、「默默的拿起我的十塊錢硬幣」。

龍隊小編更爆料，「剃完之後，蔣銲的女兒看到自己的爸爸爆哭。」