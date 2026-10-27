棒球／徐生明盃少棒賽11月14日開打 任賢齊母校首度參戰

第14屆徐生明國際少棒錦標賽將於11月14日至17日在高雄美濃開打，歌手任賢齊母校彰化縣田中國小首度參加，來自離島的金門縣金寧國小、中正國小也跨海角逐。

本屆徐生明盃少棒賽依舊舉辦最受矚目的「棒球教室」，持續與在地的中華職棒台鋼雄鷹隊合作，投手賴智垣、許承恩及捕手張肇元、內野手曾昱磬等4名球星將到場指導小朋友球技。

長期辦理賽事的徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤表示，今年雖遇到身體健康因素，但看到因為徐總培育計畫培養出來的劉貴元、劉俊豪、陳英睿等人陸續進入職棒，「他們這麼努力，我再不舒服也要堅持下去。」

今年共有32隊參賽，2支外隊是來自日本的武藏府中、韓國的順天南山國小，另外田中國小、新竹縣中山國小都是首度參加。任賢齊小時候曾加入田中國小少棒隊，後來經歷解散到復隊，2020年任賢齊特地回母校陪小學弟練球。

謝榮瑤特別感謝所有協助單位，其中聯達資訊連續3年捐款新台幣100萬元，客家電視台從第1屆起負責轉播，以及黑松、雷科、美津濃、明正基金會、台灣狼和頂新和德文教基金會的支持；另外緯來體育台也透過義賣募得超過50萬元，以及達美樂主動贊助披薩和雞柳條給小球員。