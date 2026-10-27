中職／年度三大獎入圍名單放榜 MVP獎落洋將、李東洺與2猿將爭進步獎

中華職棒聯盟公布年度三大獎入圍名單，年度最有價值球員獎上演3位洋將相爭，分別是統一獅隊布雷克、味全龍隊蔣銲和台鋼雄鷹隊魔鷹，年度最佳進步獎由富邦悍將隊李東洺，以及樂天桃猿隊馬傑森、曾家輝相爭，新人王則由3位投手角逐。

本季年度MVP確定獎落洋將，布雷克本季展現穩定的投球實力，出賽23場，累計投球150.2局、送出94次三振，防禦率1.61，高居聯盟第二，並拿下9勝7敗。蔣銲展現強大宰制力，先發出賽21場，累計投球133.1局，送出136次三振，防禦率僅1.49，並一舉拿下防禦率王、三振王及「最佳九人投手獎」三項殊榮。

魔鷹持續展現強大長打火力，本季出賽116場，累計429打數、126支安打、20支全壘打及90分打點，打擊率2成94、上壘率3成61、長打率5成17，OPS+達167，不僅拿下安打王、全壘打王及打點王，更完成「最佳指定打擊」三連霸，全面的打擊表現是雄鷹進攻端至關重要的火力來源。

唯一的隊內廝殺戲碼出現在年度最佳進步獎，猿隊馬傑森、曾家輝雙雙入圍，李東洺則作為悍將代表。

李東洺本季各項投球數據均有明顯進步，成為悍將不可或缺的本土先發戰力，投球局數由去年的75.2局增加至110.1局，繳出防禦率2.53、WHIP值1.28成績，全季取得10勝4敗，一度取得10連勝，展現穩定且持續成長的投球實力。

馬傑森為球隊2020年季中選秀首輪指名球員，本季終於迎來成長突破，出賽115場，累計371打數、104支安打、3支全壘打及34分打點，打擊率2成80、上壘率3成30、長打率3成53，OPS+更提升至生涯新高109，打擊火力明顯提升，並首度獲得單月打擊MVP，為職棒生涯再添重要里程碑。

曾家輝本季在先發輪值中扛起重責，迎來突破賽季，前3季在一軍合計僅出賽5場，今年站穩一軍舞台，先發22場、120.2局，繳出防禦率2.69、WHIP值1.12，送出78次三振，拿下7勝2敗。曾家輝以穩定且出色的投球內容，寫下生涯代表作，成為球隊新一代本土先發的重要戰力。

年度最佳新人獎入圍者皆為投手，中信兄弟隊伍立辰本季開季以中繼投手身分出賽，並自5月起轉任先發角色，展現對不同投球任務的適應能力，出賽20場（12場先發），累計投球64.1局，送出42次三振，防禦率5.04、WHIP值1.52，拿下4勝4敗。

台鋼雄鷹隊李欣穎於2022年獲選加入職棒，歷經多年二軍磨練後，本季獲得球隊重用，逐漸站穩一軍牛棚，32場後援出賽，累計投球30局，送出39次三振，防禦率2.70、WHIP值1.37，並拿下11次中繼成功及1次救援成功。

統一獅隊鍾允華本季扛起球隊終結者重任，以穩定的投球表現守住球隊勝利，出賽52場，累計投球50.2局，送出45次三振，繳出防禦率2.66、WHIP值1.32的成績，並以33次救援成功勇奪本季救援王。

中華職棒公布年度三大獎入圍名單。圖／中華職棒聯盟提供