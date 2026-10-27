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中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注
中華職棒聯盟今天公布自由球員年資，名單未排除複數年約、引退球員。總共27位球員符合9年資格，其中13人為A級，而累積8年年資的5人皆為A級，最有機會行使自由球員權利，且最受關注的是統一獅隊捕手陳重羽、內野手潘傑楷。
中職累計達9年年資及再次取得自由球員的選手，包含陳禹勳、謝榮豪、張志豪、王鏡銘、江承峰、高國麟、林哲瑄、王勝偉、林智平、余德龍、郭永維、藍寅倫、王躍霖、郭阜林。
而符合9年年資又是A級球員的則有許基宏、王威晨、陳傑憲、邱浩鈞、陳重羽、陳鏞基、李宗賢、范國宸、賴鴻誠、林泓育、梁家榮、林承飛、江承諺。
年資累計達到8個球季共5人，都是A級球員，分別是岳東華、潘傑楷、林立、陳晨威、施子謙，其中若加入中職時，大學就讀滿4年以上者可提前取得自由球員資格；全隊薪資排名前12名者為A級，其餘為B級。
陳重羽今年在林岱安離隊後扛下重任，出賽95場，打擊率0.306，OPS值0.736創生涯新高，季後獲選最佳十人捕手。
潘傑楷本季出賽114場，敲出3轟，打擊率0.305，OPS值0.793，也獲選最佳十人三壘手。
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