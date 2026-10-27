韓職／宋家豪送的手錶無價 王彥程：是重要的人給我的肯定

旅韓左投王彥程結束風光的2026年賽季，今天出席返台記者會，最激動情緒出現在談到宋家豪送的手錶時，那是來自日職文化學長送給學弟初登場的禮物，王彥程說：「等了5、6年，看到其他人發光發熱，常常想到何時輪到我。」即便已經轉戰韓職，宋家豪仍記著這份很想送出的禮物，在電話中告訴他「送你的禮物在路上了」，王彥程從收到的那一刻就一路戴著，銘記著初登板那天的心情。

王彥程的職棒生涯走得崎嶇，效力日本職棒樂天金鷲隊6季，等不到轉支配下的機會，今年決定轉換環境，在南韓職棒終於找到自己的舞台。

王彥程在記者會上秀出宋家豪送給自己的手錶，從收到之後就幾乎天天戴，他說：「我不知道這個牌子，沒特別查價格，對我來說是無價，是我很重要的人給我的肯定，每天看到還是覺得很感動。」該錶為沛納海Luminor Marina PAM 00312。

王彥程說，這是日職文化，新人首勝、首安或是首轟後，學長會準備禮物，小宋學長一直等著想送出這支手錶，在他完成初登板後，宋家豪有先透過電話說禮物已經在路上，自己也開始期待，「七月拿到後就戴到現在。」也希望自己不要忘記初登板時心情，「我希望自己不要忘記我是怎麼過來的，不要忘記第一場看到這些時有多感動。」

王彥程在聊到宋家豪時忍不住眼淚。記者季相儒／攝影