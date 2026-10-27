韓職／光速續留韓華有原因 王彥程：沒有他們我今天不會在這邊

王彥程的2026年球季在南韓職棒留下精彩回憶，外界期待他的下一步，而他火速決定續留韓華鷹隊，王彥程的不變有原因，「沒有他們，我今年不會在這邊。」

王彥程今年告別打拚6季、等不到支配下機會的樂天金鷲隊，以亞洲外援身分轉戰韓職舞台，第一年就投出佳績，出賽26場皆為先發，貢獻11勝6敗、防禦率3.97。對於明年目標，他表示希望局數達到160局、防禦率下修到3左右，也希望可以參與韓國大賽，且是以先發投手身分。

王彥程今年的成績為自己把道路擴寬，球迷關注重返日職、中職喬人或是其他可能性，結果這些懸念很快告終，韓華賽季在10月10日落幕，而球團在13日即火速宣布與王彥程完成續約，身價從今年年薪10萬美元，明年調整為總額30萬美元（約台幣963萬元）合約，包括20萬美元年薪、10萬美元簽約金。

王彥程表示，韓華有提到複數年合約，自己很感謝他們今年給予的機會，最終簽下一年約，「沒有他們，我今年不會在這邊，和經紀人討論出的結果就是留在這邊。」

對於韓媒認為他應該拿到一般洋將合約、為他叫屈，王彥程淡淡回應：「我覺得今年合約就是肯定你到目前為止的表現，韓媒覺得很低嗎？那是不是我還不夠好、壓制力不夠，所以人家沒有這樣給我（合約），我自己要去反省。」他也提到，認為合約已有獲得球團肯定，「自己也覺得以生涯來說，我是不是能再更穩？那我就是再續一年，再看明年表現，已經有在往前看的感覺，所以不會感覺怎樣。」